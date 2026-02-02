Hyundai отказывается от самой необычной модели Сегодня 04:13 — Технологии&Авто

Производство Hyundai Santa Cruz планировалось до второго квартала 2027 года

Пикап Hyundai Santa Cruz может быть досрочно снят с производства. Оригинальная модель на базе Tucson не получит прямого преемника.

Hyundai Santa Cruz нынешнего поколения планировалось производить до второго квартала 2027 года, однако его производство могут остановить ранее, сообщает Automotive News.

Причины

Причиной такого шага является низкий спрос на модель. В 2025 году продали 25 500 автомобилей — на 20% меньше, чем годом ранее. В сегменте доминирует более доступный пикап Ford Maverick, который в прошлом году разошелся тиражом в 155 000 экземпляров.

По данным Automotive News, на складах дилеров собралось немало непроданных Hyundai Santa Cruz. Примечательно, что родственный кроссовер Hyundai Tucson, напротив, нарастил продажи в 2025 году и стал одним из самых популярных авто в мире.

Что взамен

Впрочем, полностью отказываться от пикапов Hyundai не планируют. Южнокорейский автопроизводитель ведет разработку рамной модели и подтвердил, что она должна выйти на рынок в 2029 году.

Новый пикап Hyundai будет более крупным и традиционным, чем Santa Cruz, не имеющий рамы и построенный на платформе компактного кроссовера. Именно это, по мнению разработчиков, должно привлечь американцев, которые покупают больше всего рамных пикапов в мире.

