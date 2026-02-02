0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Hyundai отказывается от самой необычной модели

Технологии&Авто
5
Производство Hyundai Santa Cruz планировалось до второго квартала 2027 года
Производство Hyundai Santa Cruz планировалось до второго квартала 2027 года
Пикап Hyundai Santa Cruz может быть досрочно снят с производства. Оригинальная модель на базе Tucson не получит прямого преемника.
Hyundai Santa Cruz нынешнего поколения планировалось производить до второго квартала 2027 года, однако его производство могут остановить ранее, сообщает Automotive News.

Причины

Причиной такого шага является низкий спрос на модель. В 2025 году продали 25 500 автомобилей — на 20% меньше, чем годом ранее. В сегменте доминирует более доступный пикап Ford Maverick, который в прошлом году разошелся тиражом в 155 000 экземпляров.
По данным Automotive News, на складах дилеров собралось немало непроданных Hyundai Santa Cruz. Примечательно, что родственный кроссовер Hyundai Tucson, напротив, нарастил продажи в 2025 году и стал одним из самых популярных авто в мире.

Что взамен

Впрочем, полностью отказываться от пикапов Hyundai не планируют. Южнокорейский автопроизводитель ведет разработку рамной модели и подтвердил, что она должна выйти на рынок в 2029 году.
Читайте также
Новый пикап Hyundai будет более крупным и традиционным, чем Santa Cruz, не имеющий рамы и построенный на платформе компактного кроссовера. Именно это, по мнению разработчиков, должно привлечь американцев, которые покупают больше всего рамных пикапов в мире.
По материалам:
Фокус
АвтоHyundai
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems