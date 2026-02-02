Топ-10 самых популярных смартфонов 2025 года Сегодня 01:31 — Технологии&Авто

Apple и Samsung снова полностью доминировали в списке топ-10 моделей

Смартфон Apple iPhone 16 возглавил глобальный рейтинг самых продаваемых смартфонов в 2025 году.

Об этом свидетельствуют данные Counterpoint Research.

В целом Apple и Samsung снова полностью доминировали в списке топ-10 моделей, которые вместе обеспечили 19% всех мировых продаж смартфонов в год.

Это уже четвертый год, когда именно эти два бренда формируют десятку самых популярных моделей, что подтверждает стабильность спроса на их устройства даже на фоне замедления глобального рынка.

Топ-10 смартфонов

Согласно Global Handset Model Sales Tracker, Apple заняла 7 мест в топ-10, в то время как Samsung — три. Лидером рейтинга стал iPhone 16, еще больше оторвавшийся от конкурентов по сравнению с предыдущим годом.

Аналитики отмечают, что высокая концентрация продаж в топ-10 моделях свидетельствует о смещении спроса в сторону проверенных флагманских и массовых решений, в то время как менее известные бренды теряют долю рынка.

Успех iPhone

Отдельно Counterpoint Research отмечает сильный старт серии iPhone 17. За первый полный квартал на рынке продажи этой линейки были на 16% выше, чем у предыдущего поколения.

Наибольший рывок в рейтинге продемонстрировала базовая модель iPhone 17, поднявшаяся сразу на четыре позиции благодаря существенным аппаратным обновлениям — дисплею с повышенной частотой обновления, увеличенному объему оперативной памяти и базового хранилища.

По словам аналитиков, именно эти изменения позволили Apple максимально приблизить стандартную версию к Pro-моделям и значительно увеличить ее привлекательность для массового пользователя.

В 2025 году Apple также представила iPhone 16e, ставший дополнительным драйвером продаж. Модель позиционируется как более доступная точка входа в экосистему Apple, совмещая современные возможности с определенными компромиссами.

Самый высокий спрос на iPhone 16e был зафиксирован в Японии и США, где потребители активно использовали программы трейд-ина и обновления устройств.

Успех Samsung

Samsung сохранила три позиции в топ-10, а Galaxy A16 5G стал самым продаваемым Android-смартфоном 2025 года. Модель обеспечила баланс между ценой, аппаратными характеристиками и программной поддержкой, что сделало ее популярной во многих регионах.

В то же время аналитики отмечают, что раннее обновление Galaxy A17 5G частично ограничило продажи A16 5G в конце года.

Флагманская серия Samsung также не осталась без внимания. Galaxy S25 Ultra во второй раз подряд попал в список топ-10, демонстрируя рост доли продаж в ключевых регионах.

Продажи Samsung Galaxy S25 Ultra выросли более чем втрое в Японии и показали двузначный рост в Индии благодаря расширенным AI-возможностям, функциям для производительности и мультимедиа, а также эксклюзивным инструментам вроде AI Select и Audio Eraser, что позволило флагману существенно сократить разрыв в продажах.

