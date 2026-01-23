Рейтинг лучших смартфонов 2025 года в 10 категориях
Техноиздание GizmoChina подвело итоги 2025 года и составило рейтинг лучших смартфонов в десяти категориях.
Публикацию подготовили в начале 2026 года, поскольку в конце прошлого года на рынок вышли несколько важных флагманов, среди которых Xiaomi 17 Ultra.
Лучшие смартфоны 2025 года в разных категориях
Лучшим камерофоном года признали Xiaomi 17 Ultra, созданный в сотрудничестве с Leica благодаря большим сенсорам, продвинутой оптике и глубокой интеграции с фотобрендом.
В сегменте игровых смартфонов лидерами стали iQOO 15 и REDMAGIC 11 Pro+, ориентированные на высокую производительность и продолжительные игровые сессии.
Звание лучшего складного смартфона досталось Huawei Mate X7 за сбалансированные характеристики, улучшенные камеры и программную оптимизацию.
Самым удачным компактным устройством года назвали vivo X300.
Среди защищенных моделей победил Doogee V MAX Play с большой батареей и встроенным проектором.
В категории больших смартфонов лучше стал Oppo Find X9 Pro, а за самый выразительный дизайн награду получил Xiaomi 17 Pro Max.
Звание «убийцы флагманов» досталось Honor Win RT за сочетание высокой производительности и автономности, а лучшим бюджетным смартфоном признали iQOO Z10 Turbo Pro.
Отдельно эксперты отметили iPhone 17, получивший награду как самое заметное обновление года благодаря экрану с высокой частотой обновления, росту энергоэффективности и обновленной фронтальной камере, что позволило базовому iPhone приблизиться к уровню конкурентов на Android.
Ранее мы сообщали, что из-за нехватки памяти на рынке смартфоны подорожают еще на 20% в 2026 году.
