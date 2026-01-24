0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Asus окончательно уходит с рынка смартфонов

Технологии&Авто
12
ASUS рассказала, почему приостанавливает запуск новых смартфонов
ASUS рассказала, почему приостанавливает запуск новых смартфонов
Компания Asus официально подтвердила, что больше не планирует выпускать новые смартфоны и фактически покидает этот сегмент рынка.
Об этом заявил глава совета директоров Asus Джонни Ши во время специального мероприятия в выставочном центре Taipei Nangang, сообщает GSMArena.

Почему Asus приостанавливает запуск новых смартфонов

По словам Ши, в дальнейшем Asus сосредоточит финансовые и инженерные ресурсы на коммерческих компьютерах, а также на направлениях «физического искусственного интеллекта» — в частности, робототехнике и умных очках.
Читайте также
В то же время, компания заверила, что не оставит нынешних пользователей без поддержки: сервисное обслуживание, программные обновления и гарантийные обязательства для уже проданных смартфонов сохранятся.

Сколько заработала Asus в 2025 году

Во время выступления руководитель также подвел итоги года. По его словам, выручка Asus в 2025 году достигла примерно $23,4 млрд, что на 26% больше, чем годом ранее.
Особенно быстрый рост показал бизнес с серверов для ИИ — это направление удвоилось и выросло на 100%, превзойдя собственные прогнозы компании.
Читайте также
В последние годы присутствие Asus на смартфонном рынке постепенно сокращалось. Компания снизила линейку Zenfone и существенно притормозила выпуск игровых ROG Phone.
В 2025 году Asus представила всего две модели — ROG Phone 9 FE и Zenfone 12 Ultra, которые, по неофициальным оценкам, не смогли показать высокие продажи.
По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems