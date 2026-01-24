Asus окончательно уходит с рынка смартфонов
Компания Asus официально подтвердила, что больше не планирует выпускать новые смартфоны и фактически покидает этот сегмент рынка.
Об этом заявил глава совета директоров Asus Джонни Ши во время специального мероприятия в выставочном центре Taipei Nangang, сообщает GSMArena.
Почему Asus приостанавливает запуск новых смартфонов
По словам Ши, в дальнейшем Asus сосредоточит финансовые и инженерные ресурсы на коммерческих компьютерах, а также на направлениях «физического искусственного интеллекта» — в частности, робототехнике и умных очках.
В то же время, компания заверила, что не оставит нынешних пользователей без поддержки: сервисное обслуживание, программные обновления и гарантийные обязательства для уже проданных смартфонов сохранятся.
Сколько заработала Asus в 2025 году
Во время выступления руководитель также подвел итоги года. По его словам, выручка Asus в 2025 году достигла примерно $23,4 млрд, что на 26% больше, чем годом ранее.
Особенно быстрый рост показал бизнес с серверов для ИИ — это направление удвоилось и выросло на 100%, превзойдя собственные прогнозы компании.
В последние годы присутствие Asus на смартфонном рынке постепенно сокращалось. Компания снизила линейку Zenfone и существенно притормозила выпуск игровых ROG Phone.
В 2025 году Asus представила всего две модели — ROG Phone 9 FE и Zenfone 12 Ultra, которые, по неофициальным оценкам, не смогли показать высокие продажи.
