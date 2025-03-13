Asus представила первый в мире монитор с функцией очистки воздуха — Finance.ua

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Asus представила первый в мире монитор с функцией очистки воздуха

Фондовый рынок
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Asus представила первый в мире монитор с функцией очистки воздуха
Asus представила первый в мире монитор с функцией очистки воздуха
Asus представила новую серию мониторов VU Air Ionizer, оснащенную уникальной технологией очистки воздуха. Каждый из этих мониторов имеет встроенный ионизатор, который по заявлению компании способен удалять до 90% загрязняющих частиц из воздуха в рабочем пространстве объемом 1 м3.
Линейка включает три модели с разными размерами экранов. 24-дюймовый VU249HFI-W и 27-дюймовый VU279HFI-W имеют одинаковое разрешение 1920×1080 при частоте обновления 100 Гц, оснащены IPS-панелями с контрастностью 1300:1 и яркостью 250 нит. В то время как 34-дюймовый VU34WCIP-W использует VA-матрицу с разрешением 3440×1440 пикселей и соотношением сторон 21:9.
Кроме того, все три модели поддерживают технологию VRR с частотой обновления от 48 Гц и временем отклика 1 мс, что может быть интересно для геймеров.
В плане цен линейка доступна широкому кругу пользователей. Asus VU249HFI-W можно приобрести от 130 долларов (5 тысяч гривен), Asus VU279HFI-W — от 160 долларов (6 тысяч гривен), а Asus VU34WCIP-W стартует с ценника 360 долларов (15 тысяч гривен). Все мониторы поставляются с бонусом — бесплатным месяцем подписки на Adobe Creative Cloud.
Ранее мы говорили, что компания Viewsonic выпустила самый дешевый монитор с частотой обновления 144 Гц. IPS-панель на 24 дюйма с Full HD-разрешением обойдется всего в 55 долларов.
По материалам:
УНІАН
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