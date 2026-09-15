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США ввели санкции против одного из крупнейших российских банков за работу в финансовом секторе Ирана

Фондовый рынок
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США предупредили о рисках для партнеров ВТБ
США предупредили о рисках для партнеров ВТБ
Министерство финансов США 14 сентября внесло российский банк ВТБ в санкционный список по иранской программе. В ведомстве заявили, что банк работает в финансовом секторе Ирана и помогает ему обходить санкции.
Об этом пишет Суспільне.

ВТБ расширял работу в Иране

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло ВТБ в список, сформированный в соответствии с указом президента США, касающимся отдельных секторов иранской экономики, в том числе финансового. В Минфине США заявили, что россиский банк работает в этом секторе.
По данным ведомства, за последние три года ВТБ наладил корреспондентские отношения — счета для взаимных платежей — с подсанкционными иранскими банками.
В январе 2025 года банк начал расширять свое присутствие в Тегеране. ВТБ открыл офисы в Иране для более тесной координации работы с иранскими властями и наращивания торговли между двумя странами.
Банк также создал систему расчетов в национальных валютах через корреспондентские счета в иранских риалах и российских рублях. В Минфине США утверждают, что ВТБ принимал меры по перемещению замороженных иранских активов на миллиарды долларов.

США предупредили о рисках для партнеров ВТБ

Санкции были приняты в рамках операции Economic Outcast («Экономический изгнанник»), о которой министр финансов США Скотт Бессент объявил 24 августа 2026 года. В ведомстве называют ее экономическим «днем Д» и действуют вместе с другими органами власти США, Евросоюзом, Великобританией и партнерами из государств Залива.
«Министерство финансов не будет терпеть никакой поддержки режима и будет продолжать выявлять, разоблачать и изолировать тех, кто помогает Ирану», — сказал Бессент.
Это предполагает более высокий риск вторичных санкций и ускоренное наказание для тех, кто продолжает вести дела с Ираном. В Минфине заявили, что иностранные финансовые учреждения, которые будут работать с ВТБ после внесения в список, подвергаются высоким рискам, и призвали их немедленно разорвать отношения с банком. OFAC может запретить таким учреждениям открывать или вести корреспондентские счета в США или установить для них жесткие условия. Это касается тех, кто сознательно проводит значительные операции в интересах ВТБ.
В ведомстве заявили, что отныне ВТБ отнесен к наиболее подсанкционным финансовым учреждениям мира. Ранее OFAC уже вносило ВТБ в санкционные списки: 24 февраля 2022 года он попал под указ № 14024 как подконтрольный российским властям, а 15 января 2025 года — под указ № 13662 за работу в финансовом секторе рф.
По материалам:
suspilne.media
СШАСанкцииБанки УкраиныИран
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