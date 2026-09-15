Количество финкомпаний в Украине продолжает постоянно сокращаться — НБУ Сегодня 15:44 — Фондовый рынок Количество финкомпаний в Украине продолжает постоянно сокращаться — НБУ

Количество участников небанковского финансового рынка в августе 2026 года уменьшилось на 10 учреждений — до 717, а количество банков, имеющих банковскую лицензию, не изменилось и составляет 59.

Об этом свидетельствуют данные НБУ

В течение августа Национальный банк по инициативе заявителя аннулировал все лицензии одному страховщику non-life, двум финансовым компаниям и трем кредитным союзам. Принудительно аннулированы лицензии трем финансовым компаниям, а также отказано в выдаче лицензии одной финансовой компании.

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Из соответствующих реестров принудительно исключены пять финансовых компаний, в то же время по инициативе заявителя из реестра исключены три кредитных союза, одна страховая компания non-life и один страховой брокер.

Национальный банк в августе расширил объем лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг двум финансовым компаниям и сузил объем лицензии четырем финансовым компаниям.

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По состоянию на 01 сентября 2026 года на рынке небанковских финансовых услуг работают 378 финансовых компаний (было 383), 43 страховщика non-life (было 44), 10 life-страховщиков (количество не изменилось), один страховщик со специальным статусом (количество не изменилось), 96. союзов (было 79), один лизингодатель (количество не изменилось), 40 страховых брокеров (было 41), 72 коллекторских компании (количество не изменилось).

Количество банковских групп (14) уменьшилось на одну. В то же время количество небанковских финансовых групп осталось неизменным — 40.

На платежном рынке действуют 13 платежных систем, созданных резидентами (количество не изменилось), в том числе две государственные (количество не изменилось), и 10 международных платежных систем (количество не изменилось).

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