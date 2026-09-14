ФГВФЛ с начала войны выплатил вкладчикам ликвидируемых банков 9,4 млрд грн Сегодня 15:34 — Фондовый рынок ФГВФЛ с начала войны выплатил вкладчикам ликвидируемых банков 9,4 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с начала полномасштабной войны выплатил ликвидируемым вкладчикам банков 9,4 млрд грн, а в целом за все время существования Фонда — 105,1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ

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«За 28 лет Фонд гарантирования вкладов доказал, что является неотъемлемой составляющей финансовой безопасности Украины. За эти годы изменилось практически все — от развития экономики, технологий до испытаний сначала пандемией и уже пятый год подряд — полномасштабной войной, что требует от нас новых решений и в то же время укрепляет как институт», — подчеркнула директор-распорядитель Фонда Ольга Белай.

По ее словам, неизменным остается главное: в центре работы Фонда — вкладчик. Поэтому нужно сделать все, чтобы и далее обеспечивать стабильность финансовой системы, которая даже в самые тяжелые для страны времена способна защитить сбережения людей.

Отмечается, что сумма средств физических лиц и физических лиц-предпринимателей в банках продолжает расти — она достигла 1,75 трлн гривен, причем почти две трети денежных средств украинцы хранят в национальной валюте.

За это время Фонд стал одним из лидеров в сфере цифровизации государственных услуг: 25% сумм, уплаченных вкладчикам с начала войны, проведено дистанционно (через онлайн-банкинг и сервис «Возврат вкладов» в приложении «Дія»).

Сумма расчетов с кредиторами банков в процессе ликвидации с 2012 года достигла 77,7 млрд грн, из которых 21,6 млрд грн — с начала полномасштабной войны.

Для расчетов с кредиторами идет реализация активов банков, выводимых с рынка. Сумма поступлений от продажи активов за время войны составляет 9,5 млрд грн.

Фонд также продолжает исковую работу в отношении лиц, причастных к доведению банков до неплатежеспособности. Общая сумма исковых требований составляет 188,6 млрд грн; кроме того, поданы гражданские иски в уголовных производствах на общую сумму 29,7 млрд грн.

Против рф поданы иски касательно убытков 18 банков, нанесенным страной-агрессором с 2014 по февраль 2022 года, из которых выиграны иски в отношении восьми банков. За ущерб, причиненный после 24 февраля 2022 года, Фонд начал процесс подачи заявлений о компенсации в международный Реестр ущерба.