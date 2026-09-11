АРМА объявила конкурс по отбору управляющего для арестованного отеля «Моцарт» в Одессе (видео)
АРМА объявила конкурс по отбору управляющего для арестованного отеля «Моцарт» в Одессе — памятника архитектуры 1870 года, расположенного в историческом центре города рядом с Одесским национальным академическим театром оперы и балета.
Об этом говорится в сообщении АРМА.
Что там есть
В состав актива входит действующий гостинично-ресторанный комплекс, обладающий значительным туристическим и инвестиционным потенциалом.
АРМА ищет профессионального управляющего, который обеспечит эффективное функционирование актива, сохранит его экономическую ценность и поспособствует поступлению средств в государственный бюджет.
Актив был арестован и передан в управление АРМА по решению суда. По данным следствия, фактическими владельцами актива являлись граждане российской федерации.
Передача таких активов в управление позволяет сохранить их стоимость, обеспечить надлежащее функционирование и использование в интересах государства.
Детали конкурса и условия участия — по ссылке на Prozorro.
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