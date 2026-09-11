Бронирование IT-специалистов, 9% налога и специальные условия. Как работает Дія. City в Украине (видео) Сегодня 16:50 — Фондовый рынок Для IT-специалиста работа по гиг-контракту дает больше гарантий, чем сотрудничество с компанией через собственный ФЛП

Дія.City дает украинским IT-компаниям налоговые преимущества, возможность работать с гиг-контрактами, привлекать инвестиции по специальным правилам и бронировать работников. В то же время, этот режим предусматривает ряд требований.

Об особенностях Дія. City на YouTube-канале Finance.ua рассказал юрист и владелец Юридического офиса Игорь Бондаренко в новом выпуске Finance.ua.

По словам эксперта, Дія. City — это специальный правовой и налоговый режим для IT-бизнеса. Одной из его основных целей было сохранить украинский IT-бизнес и соответствующие специальности в Украине, чтобы компании не переносили деятельность в другие юрисдикции из-за более привлекательных налоговых условий.

Еще одна задача режима — уменьшить зависимость IT-сферы от работы через ФЛП. Для этого в Дія. City ввели, в частности, гиг-контракты, которые сочетают отдельные особенности трудовых отношений и работы через ФЛП.

Для компаний режим предусматривает не только налоговые преимущества, но и специальные правовые инструменты, в частности, возможность привлекать инвестиции по механизмам, недоступным обычному бизнесу.

Кто может стать резидентом Дія. City

Резидентом Дія. City может быть компания, в частности общество с ограниченной ответственностью. ФЛП не может получить статус резидента.

При этом компания должна заниматься видами деятельности, определенными законодательством для резидентов Дія.City.

Есть два формата пребывания в режиме: стартап и полноценное резидентство.

Преимущества Дія. City

Одно из основных преимуществ Дія. City — особенности налогообложения компании.

Резидент может платить 9% налога на выведенный капитал вместо 18% налога на прибыль. Если прибыль не выводится из компании, то налог на выведенный капитал не уплачивается.

Для сравнения, компании на общей системе налогообложения платят 18% налога на прибыль независимо от того, выводят ли его в виде дивидендов.

Различается и налогообложение вознаграждения работников. Для обычных трудовых отношений речь идет о 18% НДФЛ, 5% военного сбора и 22% ЕСВ.

Для работников компании-резидента Дія. City применяются 5% военного сбора и 5% ЕСВ.

Помимо налоговых преимуществ, резиденты Дія. City имеют доступ к специальным правовым инструментам. В частности, речь идет о возможности привлекать инвестиции через конвертируемый заем. Инвестор может получить долю в корпоративных правах компании не сразу, а после наступления определенного в договоре события.

Еще один инструмент — возможность предоставлять работникам долю в уставном капитале как вознаграждение за их работу и способ удержания ценных специалистов в компании.

Когда вступать в Дія. City может быть невыгодно

Несмотря на налоговые преимущества, Дія. City подходит не каждой IT-компании.

Перед вступлением нужно оценить, сможет ли бизнес в будущем выполнить требования полноценного резидентства — в частности, обеспечить по меньшей мере девять работников и среднее вознаграждение на уровне 1200 евро.

Читайте также Резиденты «Дія.City» уплатили уже 55 млрд грн налогов

К примеру, продукт может быть достаточно большим, но его техническая поддержка может осуществляться пятью или шестью специалистами. В таком случае искусственное увеличение штата только ради сохранения статуса резидента может оказаться дороже уплаты налогов без использования режима.

Преимущества для работника

Для IT-специалиста работа по гиг-контракту дает больше гарантий, чем сотрудничество с компанией через собственный ФЛП.

В случае работы через ФЛП специалист самостоятельно отвечает за уплату налогов и взаимодействие с государственными органами. Гиг-контракт переносит эту ответственность на компанию. В то же время, специалист получает предусмотренные им социальные гарантии: право на отпуск и больничные, возможность определять режим работы, работать дистанционно и т. д.

Еще одно преимущество для работника — меньше налоговая нагрузка, благодаря чему он получает больше сумму после уплаты налогов.

В то же время есть и минус: из-за меньшего размера ЕСВ работнику по гиг-контракту начисляется меньше средств в пенсионную систему, чем по обычному трудовому договору.

За что компания может потерять статус резидента

Статус резидента Дія. City можно потерять, в частности, из-за предоставления ложной информации во время регистрации или несоответствия требованиям режима.

Одним из требований является доля квалифицированного дохода на уровне 90%. Если компания параллельно занимается другими видами деятельности и доля дохода от квалифицированных видов деятельности становится ниже, это может служить основанием для утраты статуса.

Еще одна причина — налоговый долг в установленном законодательством размере.

Также статус можно потерять из-за нарушения требований по отчетности. Резидент Дія. City должен отчитываться перед Минцифры в течение первых трех месяцев деятельности, а в дальнейшем подавать соответствующие отчеты каждый год.

Проблемы могут возникнуть и из-за неподачи отчетности, ошибки в отчетах или проведения аудита аудитором, не отвечающим установленным требованиям.

Поэтому резидентам необходимо внимательно следить за сроками отчетности и соблюдением всех требований режима.