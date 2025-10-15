Налоговые преимущества «Дія.City»: ІТ-компании заплатили рекордные 22 млрд грн Сегодня 13:26 — Казна и Политика

Налоговые преимущества «Дія.City»: ІТ-компании заплатили рекордные 22 млрд грн

«Дія. City» остается одним из ключевых драйверов развития ІТ-сектора, но структура налоговых поступлений свидетельствует о необходимости новых стимулов.

Об этом сообщил глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Что показывает статистика «Дія.City».

По состоянию на 1 октября 2025 года в реестре «Дія.City» зарегистрирована 2 721 компания, из которых 1 046 перешли на уплату налога на выведенный капитал (НнВК). Доля таких плательщиков продолжает снижаться: только за восемь месяцев 2025 года она сократилась на 9 п.п. — до 38,4%.

За девять месяцев этого года резиденты «Дія.City» уплатили в бюджет 22 млрд грн налогов, из которых 11 млрд грн — взносы плательщиков НнВК.

По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 9,7 млрд грн, в том числе +5,2 млрд грн от компаний, работающих на НнВК.

Как изменилась структура налоговых поступлений

Налог на прибыль — 3,4 млрд грн, в том числе по плательщикам НнВК — 1 млрд грн (прирост к 2024 году — +0,7 млрд грн, из них +0,26 млрд грн — по плательщикам НнВК).

НДС — 7,3 млрд грн, в том числе по плательщикам НнВК — 3,8 млрд грн (прирост к 2024 году — +2,5 млрд грн, из них +1,39 млрд грн — по плательщикам НнВК).

НДФЛ и военный сбор — 11,3 млрд грн, в том числе по плательщикам НнВК — 6,2 млрд грн (прирост к 2024 году — +6,6 млрд грн, из них +3,6 млрд грн — по плательщикам НнВК).

Сумма возмещения НДС для резидентов «Дія.City» также заметно возросла — по состоянию на 1 октября она составляет 1,9 млрд грн, из которых 1,6 млрд грн получили плательщики НнВК. Это на 1,6 млрд грн больше, чем в прошлом году, из них +1,59 млрд грн приходится именно на плательщиков НнВК.

Режим «Дія.City» требует дальнейших стимулов

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что режим «Дія.City» остается эффективным инструментом для развития IТ-сектора. В то же время динамика сокращения доли компаний, переходящих на НнВК, свидетельствует о необходимости усовершенствования налоговых стимулов.

«Несмотря на рост общих поступлений, доля компаний, пользующихся преимуществами налога на выведенный капитал, уменьшается — это сигнал к анализу причин и адаптации модели под нужды бизнеса», — подчеркнул он.

Следующий этап развития «Дія.City».

По словам Гетманцева, «Дія.City» является фундаментом развития украинского технологического бизнеса, ведь обеспечивает не только налоговые преимущества, но и доверие, предсказуемость и конкурентоспособность Украины среди других юрисдикций.

Политик подчеркнул, что важно сохранить стабильность условий пространства на 25 лет, как это предусмотрено законом.

Также налоговые и контролирующие органы должны рассматривать «Дія.City» как специальный режим для IТ-бизнеса, а не как фактор налогового риска.

В ходе обсуждения также подняли вопросы налоговой стабильности, привлечения инвестиций, развития человеческого капитала и создания предсказуемых условий для IТ-компаний.

«Именно эти направления должны стать базой для следующего этапа развития Дія. City — пространства, объединяющего технологическую свободу, прозрачные правила и стабильную налоговую политику», — подытожил Гетманцев.

