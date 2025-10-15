Почему задерживаются выплаты «Национального кешбэка» Сегодня 14:31 — Казна и Политика

Почему задерживаются выплаты «Национального кешбэка»

Как сообщает Минэкономики, выплата Национального кешбэка за август находится в активной стадии обработки.

Объем выплат за август рекордный, поэтому процесс требует больше времени, чем обычно.

Все участники программы получат денежные средства в полном объеме после завершения технических процедур.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с партнерами принимает все необходимые меры для скорейшего зачисления средств участникам программы.

Как работает программа

Кешбэк в размере 10% начисляется за покупку около 400 тысяч потребительских товаров украинского производства, зарегистрированных в программе, среди которых продукты и напитки, строительные материалы, одежда, обувь, косметика, бытовая химия, средства гигиены, мебель, товары для дома, товары для животных и другие.

Чтобы кешбэк начислился, необходимо приобрести эти товары в торговых точках, участвующих в программе. Проверить товар можно с помощью сканера штрихкодов в приложении «Дія». Для этого в разделе Сервисы необходимо выбрать Национальный Кешбэк.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.