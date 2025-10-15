0 800 307 555
Комитет ВР поддержал повышение налога на доходы банков до 50%

Казна и Политика
Финансовый комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять законопроект № 14097 о повышении налога на прибыль банков с 25% до 50%.
Об этом сообщает член комитета Ярослав Железняк в Telegram.

Когда будет действовать

Норма заработает в 2026 году.
«Это будет с 2026 года. То есть такая ставка будет собираться каждый квартал следующего года и первый квартал 27-го», — написал он.
Соответственно, норма должна принести бюджету 15−23 млрд гривен в 2026 году, и 5 млрд гривен в 2027 году.
Напомним, ранее финансовый комитет Верховной Рады подал на регистрацию законопроект, который повысит ставку налога на прибыль предприятий для банков до 50% в 2026 году, чтобы получить в госбюджет дополнительные 30 млрд грн на нужды государства во время войны. Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Налоги для банков в предыдущие годы

В 2023—2024 годах государство принимало решение о дополнительном налогообложении сверхприбылей банков в конце года. В то же время, в 2025 году такого повышения не предусмотрено. Банки будут платить налог на прибыль предприятий по базовой ставке 25%.
Законопроектом предлагается временно установить для банков в 2026 году повышенную ставку налога на прибыль в размере 50%.
Предусматривается запрет на уменьшение финансового результата до налогообложения на сумму убытков прошлых периодов.
Базовая ставка для банков в 2026 году будет применяться для всех налоговых периодов и составит 50%. Это должно стать дополнительным источником финансирования государственного бюджета.

Справка Finance.ua:

  • По подсчетам Опендатабот, в 2024 году украинские банки заработали 186,8 млрд грн до налогообложения. Эта сумма почти полностью совпадает с предварительными данными Нацбанка. После налогообложения сумма доходов значительно уменьшилась — на 12,8 млрд грн (на 12% меньше) — и достигла 90,9 млрд грн.
  • Причиной стало увеличение налоговой нагрузки, а именно из-за доначисления налога на прибыль, которая в итоге выросла на 15% и достигла 95,9 млрд грн. В результате банки уплатили в виде налогов 51% от прибыли. Для сравнения: в 2023 году налог «съел» 48% доходов банков, а в 2022 — только 25%.
По материалам:
Finance.ua
