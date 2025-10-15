Финляндия присоединится к программе PURL по закупке оружия для Украины
Финляндия присоединяется к программе PURL, которая предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран.
Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Гяккинен перед заседанием министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.
По его словам, на этой неделе будет обнародована информация о новом пакете помощи для Украины от Финляндии.
«На этой неделе мы предоставляем новый пакет поддержки Украине, и мы также решили присоединиться к Инициативе PURL, потому что мы видим, что крайне важно, чтобы Украина получила критически важное оружие США, и они сказали, что европейцы должны платить за войну, которая происходит на нашем континенте, и поэтому европейцы также должны найти на это деньги» — сказал Гяккинен.
PURL — Prioritized Ukraine Requirements List — это совместная программа США и НАТО, направленная на ускорение поставок вооружения Украине. В рамках этой инициативы Киев формирует список самых важных потребностей в оружии и передает его союзникам.
Партнеры в свою очередь финансируют закупку американского вооружения, которое отвечает заявленным запросам.
