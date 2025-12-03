В Минразвития презентовали Дашборд оценки состоятельности общин: что это даст
Как сообщили в Минразвития, дашборд уже доступен по ссылке, а оценка состоятельности проводится по 24 критериям.
Все расчеты базируются исключительно на верифицированных данных, поступающих от органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Имеющийся перечень критериев не окончательный и будет постепенно расширяться.
Для чего это
Обновленную модель оценки предлагается применять для сельских, поселковых и городских общин.
Собранные данные будут постоянно обновляться, что позволит отслеживать динамику: решает ли община свои проблемы и какие шаги для этого нужны.
Поделиться новостью
Также по теме
В Минразвития презентовали Дашборд оценки состоятельности общин: что это даст
Сколько сэкономил Украине «транспортный безвиз» — исследование
146 тысяч военных в тылу несправедливо получают льготы
Госдолг Украины за месяц вырос почти на $3 млрд: Минфин назвал причины
НДС для ФЛП приведет к потере общественного благосостояния на уровне 150−180 млрд грн — аналитики
Ирландия выделяет 125 млн евро на поддержку Украины