В Минразвития презентовали Дашборд оценки состоятельности общин: что это даст Сегодня 13:24 — Казна и Политика

Как сообщили в Минразвития, дашборд уже доступен по ссылке, а оценка состоятельности проводится по 24 критериям.

Все расчеты базируются исключительно на верифицированных данных, поступающих от органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Имеющийся перечень критериев не окончательный и будет постепенно расширяться.

Для чего это

Обновленную модель оценки предлагается применять для сельских, поселковых и городских общин.

Собранные данные будут постоянно обновляться, что позволит отслеживать динамику: решает ли община свои проблемы и какие шаги для этого нужны.

