146 тысяч военных в тылу несправедливо получают льготы
В Украине, по мнению главы комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, слишком много категорий граждан получают льготы, которых не заслужили.
Об этом она заявила во время Форума «Восстановление Украины: качественные институции и экономическая безопасность», состоявшегося при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE).
Среди таких категорий, по ее словам, есть и военные, которые никогда не были на фронте, но имеют льготные пенсии.
«Эти военные, которым до 60 лет и которые абсолютно здоровы, — 146 тысяч. Если они УР-1, бронь нужно снимать. И они должны идти на фронт», —
заявила она.
