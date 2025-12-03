146 тысяч военных в тылу несправедливо получают льготы Сегодня 09:13 — Казна и Политика

В Украине, по мнению главы комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, слишком много категорий граждан получают льготы, которых не заслужили.

Об этом она заявила во время Форума «Восстановление Украины: качественные институции и экономическая безопасность», состоявшегося при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE).

Среди таких категорий, по ее словам, есть и военные, которые никогда не были на фронте, но имеют льготные пенсии.

«Эти военные, которым до 60 лет и которые абсолютно здоровы, — 146 тысяч. Если они УР-1, бронь нужно снимать. И они должны идти на фронт», — заявила она.

