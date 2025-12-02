Бизнес показал оценку деловой активности за ноябрь Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Бизнес показал оценку деловой активности за ноябрь

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в ноябре 2025 года составил 49,4 пункта против 50,3 пункта в октябре, оставшись вблизи нейтрального уровня и превысив показатель ноября 2024 года (47,2 п.).

«Бизнес в ноябре более сдержанно оценивал свою деятельность из-за обстрелов критической инфраструктуры, перебоев с электроснабжением, роста затрат и усложнения логистики, в то же время активность поддерживали устойчивый потребительский спрос, бюджетное финансирование и замедление инфляции», — отметил Нацбанк.

По данным опроса, в торговле секторальный индекс в ноябре составил 53,8 пункта против 54,3 пункта в октябре и 51,4 пункта в ноябре 2024 года.

Предприятия сектора девятый месяц оставались самыми оптимистичными среди респондентов, ожидая роста товарооборота и закупки товаров, в то же время ослабили оценки запасов и прогнозировали дальнейшее снижение торговой маржи.

В строительстве индекс в ноябре составил 50,0 пунктов против 53,3 пунктов в октябре и 43,6 пунктов в ноябре 2024 года. Компании оценивали деятельность, учитывая бюджетное финансирование дорожных работ и восстановление инфраструктуры, ожидали дальнейшего роста объемов строительства и закупки материалов более медленными темпами и прогнозировали существенное сокращение новых заказов из-за сезонного фактора.

В промышленности секторальный индекс в ноябре снизился до 46,8 пунктов против 48,8 пунктов в октябре и 46,7 пунктов в ноябре 2024 года.

Предприятия сектора дали самые сдержанные оценки на фоне усиления обстрелов, разрушения производственных мощностей, дефицита электроэнергии и роста затрат, прогнозировали уменьшение производства и новых заказов, в том числе экспортных, и сокращение незавершенного производства, в то же время повысили оценки по остаткам готовой продукции.

В сфере услуг ИОДА вырос до 49,1 пунктов с 48,7 пунктов в октябре и 44,8 пунктов в ноябре 2024 года. Респонденты сохранили сдержанные оценки на фоне перебоев с энергоснабжением, ухудшение ситуации безопасности и удорожание логистики, ожидали дальнейшего роста объемов предоставленных услуг и услуг в процессе выполнения, но более сдержанно оценивали новые заказы.

«Промышленность и строительство ожидали замедления роста расходов и цен на собственную продукцию, тогда как торговля и сфера услуг прогнозировали дальнейшее удорожание товаров и услуг из-за ускорения закупочных цен», — отметил регулятор.

Ситуация на рынке труда

Остается неоднородной: увеличения численности персонала ожидали только торговые предприятия, в то время как в промышленности, услугах и строительстве прогнозировалось сокращение, больше всего — в промышленности.

Справка Finance.ua:

Опрос предприятий проводился с 4 по 21 ноября 2025 года. В нем приняли участие 592 компании: 43,6% - промышленность, 25,0% - сфера услуг, 25,3% - торговля, 6,1% - строительство. По размеру: 30,4% - крупные предприятия, 28,7% - средние, 40,9% - малые.

