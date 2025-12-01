Правительство утвердило правила компенсации за уничтоженное имущество бизнеса Сегодня 13:34 — Казна и Политика

Правительство утвердило правила компенсации за уничтоженное имущество бизнеса

Кабинет Министров утвердил постановление о введении частичной компенсации стоимости имущества субъектов хозяйствования, которое было уничтожено или повреждено в результате вооруженной агрессии россии. Документ также предусматривает частичную компенсацию страховых премий по договорам страхования от военных рисков.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

По словам депутата, вопрос компенсаций давно требовал решения. Однако принятое постановление нельзя считать полностью завершенным решением. На программу, которая стартует с 1 января, в проекте бюджета предусмотрено всего 1 млрд грн. Депутат напомнил, что по оценке RDNA4 прямой ущерб на 1 января 2025 года достиг $172 млрд. По его мнению, без достаточного финансирования ожидаемого результата не будет.

Компенсацию будут предоставлять за имущество, которое было повреждено или уничтожено после 1 числа месяца, следующего за вступлением в силу постановления. Предприниматели, понесшие потери ранее, не смогут воспользоваться этой программой.

Предельная сумма компенсации составляет 10 млн грн, но не больше размера прямого ущерба. Депутат отметил, что эта сумма может быть недостаточной для покрытия потерь многих предприятий.

Сбор заявок будут прекращать при превышении отведенного в бюджете объема в 1 млрд грн. По словам Гетманцева, в случае если в первый день подадут только 100 заявок по 10 млн. грн. или 200 заявок по 5 млн. грн., программу остановят. Он предположил, что ситуация может создать возможности для злоупотреблений при отборе заявок.

Если предприниматель ранее получал микрогрант, «ветеранский грант», поддержку на релокацию или финансирование в рамках программ по развитию перерабатывающей промышленности, эти суммы вычтут из размера компенсации в случае повреждения или уничтожения имущества.

Подать заявку не смогут предприниматели с налоговым долгом на 1 число месяца. Гетманцев подчеркнул, что на прифронтовых территориях есть предприниматели, у которых долг возник из-за разрушения производства и потери доходов, а кредиты для его погашения банки не предоставляют.

«И „вишенка на торте“ — „участие в программе компенсации за повреждение/уничтожение имущества осуществляется на платной основе. За участие в программе компенсации за повреждение/уничтожение имущества предприятием уплачивается взнос в размере 0,5% общей суммы вероятного ущерба за повреждение/уничтожение всего имущества, заявленное имущества“. Вроде бы и немного, но я бы указанную сумму не привязывал к стоимости имущества и заменил на фиксированный платеж», — подытожил нардеп.

