За 9 месяцев кассовые обороты украинских банков выросли на 7,8%

Казна и Политика
13
За девять месяцев 2025 года кассовые обороты банков Украины выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Объем поступлений наличных денег в кассы банков составил 2 198,5 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
Как отмечают в регуляторе, выдача наличных из касс банков за январь — сентябрь 2025 года также увеличилась (на 10%) и составила 2 273,1 млрд грн.

Почему растут объемы поступления наличных денег

Специалисты объясняют, что это обусловлено дальнейшим восстановлением экономической активности, часть которой обслуживается наличным оборотом.
Этому способствовали, в частности, повышение заработной платы и социальных выплат населению, устойчивый потребительский спрос на товары и услуги, замедление темпов инфляции и устойчивая ситуация на валютном рынке.
В то же время, на увеличение объемов выдачи наличных из касс банков, в частности в III квартале этого года, повлияли риски, связанные с ростом интенсивности атак, в том числе на энергетическую и другую инфраструктуру. Это побуждает граждан делать определенный запас наличной гривны.
Наибольшие объемы наличных из касс за девять месяцев 2025 года банки традиционно выдавали (% от общего объема расходов):
  • по операциям клиентов с использованием платежных карт (85% от общего объема расходов);
  • на приобретение иностранной валюты у клиентов (5,4% от общего объема расходов);
  • для подкрепления операторов почтовой связи (3,3% общего объема расходов).
Основными источниками поступлений были торговая выручка (31,8%), сделки с платежными картами (24,4%), продажа иностранной валюты (14,9%) и выручка от всех видов услуг (13,5%).
По материалам:
Finance.ua
