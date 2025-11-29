За 9 месяцев кассовые обороты украинских банков выросли на 7,8% Сегодня 09:11 — Казна и Политика

За 9 месяцев кассовые обороты украинских банков выросли на 7,8%

За девять месяцев 2025 года кассовые обороты банков Украины выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Объем поступлений наличных денег в кассы банков составил 2 198,5 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Как отмечают в регуляторе, выдача наличных из касс банков за январь — сентябрь 2025 года также увеличилась (на 10%) и составила 2 273,1 млрд грн.

Почему растут объемы поступления наличных денег

Специалисты объясняют, что это обусловлено дальнейшим восстановлением экономической активности, часть которой обслуживается наличным оборотом.

Этому способствовали, в частности, повышение заработной платы и социальных выплат населению, устойчивый потребительский спрос на товары и услуги, замедление темпов инфляции и устойчивая ситуация на валютном рынке.

В то же время, на увеличение объемов выдачи наличных из касс банков, в частности в III квартале этого года, повлияли риски, связанные с ростом интенсивности атак, в том числе на энергетическую и другую инфраструктуру. Это побуждает граждан делать определенный запас наличной гривны.

Наибольшие объемы наличных из касс за девять месяцев 2025 года банки традиционно выдавали (% от общего объема расходов):

по операциям клиентов с использованием платежных карт (85% от общего объема расходов);

на приобретение иностранной валюты у клиентов (5,4% от общего объема расходов);

для подкрепления операторов почтовой связи (3,3% общего объема расходов).

Основными источниками поступлений были торговая выручка (31,8%), сделки с платежными картами (24,4%), продажа иностранной валюты (14,9%) и выручка от всех видов услуг (13,5%).

