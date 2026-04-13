ЕС стремится разблокировать кредит для Украины на 90 млрд евро после поражения Орбана

Казна и Политика
62
Петер Мадяр в Будапеште
Европейский Союз планирует окончательно согласовать кредит для Украины на 90 миллиардов евро после поражения на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, ранее блокировавшего этот финансовый пакет.
Об этом пишет Bloomberg.
Издание пишет, что Кипр, председательствующий в ЕС на ротационной основе и определяющий многие политические приоритеты, вынесет этот вопрос на рассмотрение на заседании послов стран блока как можно скорее.
Европейские лидеры уже поздравили лидера венгерской оппозиции Петера Мадяра, победившего на недавних выборах и пообещавшего более тесно сотрудничать с Евросоюзом.
«Мы будем активно работать вместе, чтобы построить сильную, безопасную и, прежде всего, единую Европу», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
В Брюсселе ожидается, что Венгрия быстро присоединится к решению ряда старых вопросов. Официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус сообщил, что Берлин ожидает скорейшего разблокирования помощи Украине после выборов.
В свою очередь Мадяр заявил, что хочет вернуть Венгрию в политический «мейнстрим» ЕС. При этом бывший союзник Орбана, перешедший в оппозицию всего два года назад, остается консерватором и пока не раскрыл, как именно он планирует действовать по ряду вопросов.
Предполагается, что его приоритетами будут скорейшее принятие антикоррупционного законодательства, укрепление независимости судебной власти Венгрии и обеспечение свободы медиа и академической сферы.
По мнению специалистов, Мадяр будет более дружелюбным к Украине, что позволит получить финансовые преференции от Брюсселя.
В то же время он не сказал, какой будет его позиция по кредиту для Украины, а также по 20-му пакету санкций ЕС против рф, который Венгрия блокирует уже несколько месяцев.
По материалам:
УНІАН
ЕСБрюссель
