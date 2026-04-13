МИД снял рекомендации по ограничению поездок в Венгрию
12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы. По предварительным результатам подсчета голосов, победу одерживает оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадяром, которая будет иметь конституционное большинство в парламенте. Виктор Орбан уже признал поражение и поздравил оппонента с победой. В связи с завершением избирательной кампании, МИД Украины отменило рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
Об этом сообщил глава ведомства Андрей Сибига.
«В связи с завершением вчера избирательной кампании в Венгрии, МИД отменяет предыдущие рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию. Эта избирательная кампания, которая, к сожалению, была переполнена манипуляциями по Украине, уже позади. А значит, потеряли свою остроту и повышенные риски провокаций, из-за которых вводились эти ограничения», — говорится в сообщении.
Оценивая результаты венгерских выборов, Сибига выразил надежду на постепенную нормализацию двусторонних отношений не только в консульской плоскости, но и на высоком политическом уровне.
Украина готовит переговоры Зеленского с Мадяром
В комментарии «Интерфакс-Украина» министр иностранных дел сообщил, что венгерской стороне были переданы сигналы о возможных контактах на уровне президента Украины Владимира Зеленского и лидера венгерской партии «Тиса» Петера Мадяра.
По его словам, с венгерской стороной предстоит решить широкий спектр вопросов от пограничной инфраструктуры до взаимодействия на европейском треке.
«Если говорить глобально — это снятие блока Венгрии как страны на пути к нашему членству в Европейском Союзе. Это и 20 пакет санкций, это и 90 миллиардов кредита, и формальное открытие кластеров», — сообщил Сибига.
Он также отметил, что Киев готов к воплощению самых высоких стандартов Европейского Совета и ЕС в отношении национальных меньшинств.
МИД снял рекомендации по ограничению поездок в Венгрию
