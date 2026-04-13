Мадяр намекнул, что не будет блокировать выделение Украине 90 млрд евро Сегодня 18:39 — Казна и Политика

Мадяр высказался о 90 млрд евро кредита для Украины

Лидер партии «Тиса» и победитель парламентских выборов в Венгрии Петер Мадяр намекнул, что не будет блокировать 90 млрд евро для Украины.

Об этом он сказал на своей первой пресс-конференции в Будапеште, пишет «РБК-Украина».

По его словам, решение по этому вопросу фактически было принято еще в декабре на уровне Европейского совета. Тогда Венгрия, а также Словакия и Чехия получили возможность не участвовать в программе.

«Мне это не до конца понятно, я буду обсуждать это с европейскими лидерами. Но лично я согласен с тем, что Венгрия должна отказаться», — отметил Мадяр.

Он подчеркнул, что Венгрия «находится в очень сложной финансовой ситуации», потому не может позволить себе дополнительное финансирование.

«Наша задача — вернуть принадлежащие нам средства ЕС, которые получила каждая другая страна-член, кроме нас. Поскольку мы их не получили, мы не можем использовать их для улучшения нашей экономики. Поэтому мы действительно не можем брать еще больше кредитов», — добавил политик.

Как Мадяр комментирует вступление Украины в ЕС

Как пишет «Телеканал 24», Мадяр также подчеркнул, что Украина должна пройти полноценный переговорный процесс перед вступлением в Европейский Союз.

«Мы не поддерживаем ускоренное вступление Украины в ЕС. С одной стороны, мы говорим о стране, которая находится в состоянии войны; абсолютно абсурдно, чтобы страна, которая находится в состоянии войны, была принята в Европейский Союз», — подчеркнул будущий венгерский премьер.

Мадяр добавил, что если этап всех необходимых процедур будет успешно завершен, в Венгрии планируется провести референдум, на котором граждане будут определяться по членству Украины в ЕС.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.