Место для вашей рекламы

Мадяр намекнул, что не будет блокировать выделение Украине 90 млрд евро

Казна и Политика
Мадяр высказался о 90 млрд евро кредита для Украины
Лидер партии «Тиса» и победитель парламентских выборов в Венгрии Петер Мадяр намекнул, что не будет блокировать 90 млрд евро для Украины.
Об этом он сказал на своей первой пресс-конференции в Будапеште, пишет «РБК-Украина».
По его словам, решение по этому вопросу фактически было принято еще в декабре на уровне Европейского совета. Тогда Венгрия, а также Словакия и Чехия получили возможность не участвовать в программе.
«Мне это не до конца понятно, я буду обсуждать это с европейскими лидерами. Но лично я согласен с тем, что Венгрия должна отказаться», — отметил Мадяр.
Он подчеркнул, что Венгрия «находится в очень сложной финансовой ситуации», потому не может позволить себе дополнительное финансирование.
«Наша задача — вернуть принадлежащие нам средства ЕС, которые получила каждая другая страна-член, кроме нас. Поскольку мы их не получили, мы не можем использовать их для улучшения нашей экономики. Поэтому мы действительно не можем брать еще больше кредитов», — добавил политик.

Как Мадяр комментирует вступление Украины в ЕС

Как пишет «Телеканал 24», Мадяр также подчеркнул, что Украина должна пройти полноценный переговорный процесс перед вступлением в Европейский Союз.
«Мы не поддерживаем ускоренное вступление Украины в ЕС. С одной стороны, мы говорим о стране, которая находится в состоянии войны; абсолютно абсурдно, чтобы страна, которая находится в состоянии войны, была принята в Европейский Союз», — подчеркнул будущий венгерский премьер.
Мадяр добавил, что если этап всех необходимых процедур будет успешно завершен, в Венгрии планируется провести референдум, на котором граждане будут определяться по членству Украины в ЕС.
По материалам:
РБК-Україна
ЕСЕвропейская интеграция
Место для вашей рекламы
