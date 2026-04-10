С 1 июля в Украине планируют запустить программу «єКнига» для новорожденных и субсидии на аренду для книжных магазинов Сегодня 18:30 — Казна и Политика

Книжные магазины получат выгоду от расширения действия программы

Запуск программы «єКнига» для родителей новорожденных, предоставление субсидии на аренду помещений для книжных магазинов и пополнение библиотечных фондов в софинансировании с общинами состоятся с 1 июля 2026 года.

Об этом заявила вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министерша культуры Украины Татьяна Бережная во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде в пятницу, передает «Интерфакс-Украина».

Расширение программы «єКнига»

«Сейчас программу „єКнига“ используют 330 стационарных книжных магазинов и 37 книжных сайтов-партнеров программы. Мы будем очень благодарны вам, если вы поддержите законопроект, расширяющий программу „єКнига“ не только для 18-летних украинцев, а также для приобретения книжки при рождении ребенка. В случае вашей поддержки такие изменения заработают с 1 июля 2026 года», — сказала Бережная.

Она подчеркнула, что книжные магазины также получат выгоду от расширения действия программы.

Поддержка книжных магазинов

По ее словам, сейчас проводятся консультации с Министерством финансов, чтобы разблокировать программу субсидий магазинам на покрытие части аренды.

Кроме того, она добавила, что опосредованную поддержку книжного магазина смогут получить и от запуска софинансирования с общинами пополнения библиотечных фондов.

«Мы ориентируемся на то, что эти программы будут запущены с 1 июля и будут действовать во второй половине уже этого года, и конечно, будут иметь силу и в следующем году», — отметила Бережная.

Что известно о программе стимулирования развития украинского книгоиздательства

В июне 2022 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы о стимулировании развития украинского книгоиздательства и книгораспространения» которым среди прочего вводилась субсидия магазинам на аренду помещений, но программа не заработала.

В октябре 2025 года председатель комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев призвал Минфин предусмотреть на 2026 год финансирование компенсации аренды для книжных магазинов.

В декабре заместитель главы парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук заявила, что программа субсидий магазинам на аренду помещений заблокирована Минфином.

16 декабря 2024 года в Украине стартовала услуга «єКнига», с помощью которой 18-летние украинцы смогут получить от государства 908 грн на книжки с помощью приложения «Дія».

