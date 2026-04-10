0 800 307 555
С 1 июля в Украине планируют запустить программу «єКнига» для новорожденных и субсидии на аренду для книжных магазинов

Казна и Политика
34
Книжные магазины получат выгоду от расширения действия программы
Книжные магазины получат выгоду от расширения действия программы
Запуск программы «єКнига» для родителей новорожденных, предоставление субсидии на аренду помещений для книжных магазинов и пополнение библиотечных фондов в софинансировании с общинами состоятся с 1 июля 2026 года.
Об этом заявила вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министерша культуры Украины Татьяна Бережная во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде в пятницу, передает «Интерфакс-Украина».

Расширение программы «єКнига»

«Сейчас программу „єКнига“ используют 330 стационарных книжных магазинов и 37 книжных сайтов-партнеров программы. Мы будем очень благодарны вам, если вы поддержите законопроект, расширяющий программу „єКнига“ не только для 18-летних украинцев, а также для приобретения книжки при рождении ребенка. В случае вашей поддержки такие изменения заработают с 1 июля 2026 года», — сказала Бережная.
Она подчеркнула, что книжные магазины также получат выгоду от расширения действия программы.

Поддержка книжных магазинов

По ее словам, сейчас проводятся консультации с Министерством финансов, чтобы разблокировать программу субсидий магазинам на покрытие части аренды.
Кроме того, она добавила, что опосредованную поддержку книжного магазина смогут получить и от запуска софинансирования с общинами пополнения библиотечных фондов.
«Мы ориентируемся на то, что эти программы будут запущены с 1 июля и будут действовать во второй половине уже этого года, и конечно, будут иметь силу и в следующем году», — отметила Бережная.

Что известно о программе стимулирования развития украинского книгоиздательства

В июне 2022 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы о стимулировании развития украинского книгоиздательства и книгораспространения» которым среди прочего вводилась субсидия магазинам на аренду помещений, но программа не заработала.
В октябре 2025 года председатель комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев призвал Минфин предусмотреть на 2026 год финансирование компенсации аренды для книжных магазинов.
В декабре заместитель главы парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук заявила, что программа субсидий магазинам на аренду помещений заблокирована Минфином.
16 декабря 2024 года в Украине стартовала услуга «єКнига», с помощью которой 18-летние украинцы смогут получить от государства 908 грн на книжки с помощью приложения «Дія».
По материалам:
Інтерфакс-Україна
