Мадяр назвал условие для разблокирования кредита Украине от ЕС

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадяр ожидает, что его страна снимет вето на кредит ЕС для Украины в размере 90 млрд евро ($106 млрд), как только будет восстановлен поток нефти по трубопроводу «Дружба».
В интервью государственному телевидению в среду Мадяр заявил, что уходящий в отставку Виктор Орбан снимет свое вето на кредит Украине от ЕС.
Он подтвердил, что Будапешт не будет больше препятствовать Киеву в получении финансовой помощи. В то же время он подчеркнул, что Венгрия не будет принимать непосредственное финансовое участие в формировании этого кредитного пакета.
Причины блокировки кредита
Напомним, что Виктор Орбан заблокировал выплату, одобренную лидерами ЕС из-за спора с Украиной по поставкам нефти. Транзит по нефтепроводу «Дружба» прекратился в январе 2026 года после того, как российский беспилотник повредил инфраструктуру на украинской территории.
Владимир Зеленский заявил, что нефтепровод «Дружба» планируют частично восстановить до конца апреля 2026 года. «До конца апреля он будет отремонтирован — не полностью, но достаточно, чтобы функционировать. Резервуары все не будут отремонтированы, это длительный процесс. Но основная задача — обеспечить работу», — отметил Зеленский.