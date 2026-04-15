Мадяр назвал условие для разблокирования кредита Украине от ЕС Сегодня 15:23 — Казна и Политика

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадяр ожидает, что его страна снимет вето на кредит ЕС для Украины в размере 90 млрд евро ($106 млрд), как только будет восстановлен поток нефти по трубопроводу «Дружба».

Об этом пишет Вloomberg.

В интервью государственному телевидению в среду Мадяр заявил, что уходящий в отставку Виктор Орбан снимет свое вето на кредит Украине от ЕС.

Он подтвердил, что Будапешт не будет больше препятствовать Киеву в получении финансовой помощи. В то же время он подчеркнул, что Венгрия не будет принимать непосредственное финансовое участие в формировании этого кредитного пакета.

Причины блокировки кредита

Напомним, что Виктор Орбан заблокировал выплату, одобренную лидерами ЕС из-за спора с Украиной по поставкам нефти. Транзит по нефтепроводу «Дружба» прекратился в январе 2026 года после того, как российский беспилотник повредил инфраструктуру на украинской территории.

Владимир Зеленский заявил , что нефтепровод «Дружба» планируют частично восстановить до конца апреля 2026 года. «До конца апреля он будет отремонтирован — не полностью, но достаточно, чтобы функционировать. Резервуары все не будут отремонтированы, это длительный процесс. Но основная задача — обеспечить работу», — отметил Зеленский.

