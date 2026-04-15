0 800 307 555
В Минфине рассказали, когда Украина сможет получить деньги от МВФ

Украина подтвердила готовность выполнять взятые обязательства по обеспечению макрофинансовой стабильности
Украина подтвердила готовность выполнять взятые обязательства по обеспечению макрофинансовой стабильности
Первый пересмотр программы Международного валютного фонда по Украине запланирован на июнь 2026 года. В случае успешного прохождения пересмотра страна сможет получить 686 млн долларов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов по результатам встреч на полях Весеннего собрания МВФ и Всемирного банка.
В частности, встречи прошли с командами Всемирного банка, МВФ и Министерства финансов США.

Программа МВФ

Программа на 2026−2029 годы объемом 8,1 млрд долларов определяет ключевые направления реформ, в частности, укрепление фискальных институций, антикоррупционной системы и экономическую интеграцию с ЕС.
Первый пересмотр программы состоится в июне 2026 года. В случае положительного решения Украина получит 686 млн долларов (503 млн СДР).
Украина подтвердила готовность выполнять взятые обязательства по обеспечению макрофинансовой стабильности.

Сотрудничество со Всемирным банком

С 2022 года через механизмы Всемирного банка Украина привлекла более 71 млрд долларов, из которых более 41 млрд — безвозвратные гранты.
В 2025 году в рамках сотрудничества реализовано 27 проектов на общую сумму 34,5 млрд долларов и подписано 13 новых соглашений. Портфель новых проектов превысил 1,1 млрд долларов и включает финансирование восстановления инфраструктуры, в том числе дорог и мостов.
В 2026 году приоритетом определено привлечение ресурсов для поддержания бюджетной устойчивости, а также реализацию реформ в рамках программы Development Policy Operation (DPO).

Переговоры с США

По оценкам правительства и МВФ, общий объем финансовых потребностей Украины на 2026−2029 годы составляет около 136,5 млрд. долларов. В 2026 году потребность во внешнем финансировании оценивается на уровне около 52 млрд. долларов.
Среди основных источников финансирования названы механизм ERA Loans, инструмент ЕС Ukraine Facility, программа МВФ EFF, а также ожидаемый инструмент Ukraine Support Loan от ЕС.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что эксперты консорциума RRR4U оценили потенциальные финансовые последствия невыполнения Украиной действующей программы сотрудничества с МВФ и программы финансирования ЕС Ukraine Facility. Они определили четыре возможных сценария развития событий.
