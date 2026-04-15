В Минфине рассказали, когда Украина сможет получить деньги от МВФ Сегодня 20:03 — Казна и Политика

Украина подтвердила готовность выполнять взятые обязательства по обеспечению макрофинансовой стабильности

Первый пересмотр программы Международного валютного фонда по Украине запланирован на июнь 2026 года. В случае успешного прохождения пересмотра страна сможет получить 686 млн долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов по результатам встреч на полях Весеннего собрания МВФ и Всемирного банка.

В частности, встречи прошли с командами Всемирного банка, МВФ и Министерства финансов США.

Программа МВФ

Программа на 2026−2029 годы объемом 8,1 млрд долларов определяет ключевые направления реформ, в частности, укрепление фискальных институций, антикоррупционной системы и экономическую интеграцию с ЕС.

Сотрудничество со Всемирным банком

С 2022 года через механизмы Всемирного банка Украина привлекла более 71 млрд долларов, из которых более 41 млрд — безвозвратные гранты.

В 2025 году в рамках сотрудничества реализовано 27 проектов на общую сумму 34,5 млрд долларов и подписано 13 новых соглашений. Портфель новых проектов превысил 1,1 млрд долларов и включает финансирование восстановления инфраструктуры, в том числе дорог и мостов.

В 2026 году приоритетом определено привлечение ресурсов для поддержания бюджетной устойчивости, а также реализацию реформ в рамках программы Development Policy Operation (DPO).

Переговоры с США

По оценкам правительства и МВФ, общий объем финансовых потребностей Украины на 2026−2029 годы составляет около 136,5 млрд. долларов. В 2026 году потребность во внешнем финансировании оценивается на уровне около 52 млрд. долларов.

Среди основных источников финансирования названы механизм ERA Loans, инструмент ЕС Ukraine Facility, программа МВФ EFF, а также ожидаемый инструмент Ukraine Support Loan от ЕС.

