На скільки Україні вистачить грошей: експерти порахували наслідки невиконання програм МВФ і Facility

Експерти консорціуму RRR4U оцінили потенційні фінансові наслідки невиконання Україною чинної програми співпраці з МВФ та програми фінансування ЄС Ukraine Facility. Вони визначили чотири ймовірні сценарії розвитку подій.

Потреби у фінансуванні на 2026−2029 роки

Експерт Центру економічної стратегії Богдан Слуцький зазначає, що загальна потреба України у фінансуванні на 2026−2029 роки становить близько $136,5 млрд. Із цієї суми $52 млрд припадає на 2026 рік.

Отримання повного обсягу фінансування можливе за умови виконання зобов’язань у межах співпраці з Міжнародним валютним фондом за чинною програмою обсягом $8,1 млрд. Водночас фінансування з боку Європейського Союзу має становити $101,2 млрд.

Співпраця з МВФ відкриває доступ до зовнішніх джерел фінансування. У разі невиконання зобов’язань перед фондом Україна ризикує втратити як кошти МВФ, так і підтримку інших міжнародних партнерів.

Скільки коштів уже залучено

Із загальної потреби фінансування на 2026 рік в обсязі $52 млрд Україна вже залучила $5,5 млрд. До кінця року необхідно залучити ще $46,5 млрд.

Сценарії фінансування залежно від виконання зобов’язань

Невиконання програм МВФ і Ukraine Facility

У разі невиконання обох програм Україна зможе розраховувати лише на кошти в межах механізму ERA — ініціативи країн G7 та ЄС, що передбачає фінансування за рахунок майбутніх доходів від заморожених активів рф.

Обсяг доступного фінансування становитиме близько $6,8 млрд. Незакрита потреба сягне приблизно $39,7 млрд. За таких умов наявних ресурсів вистачить до травня, навіть з урахуванням тимчасових рішень Мінфіну, зокрема авансування видатків, внутрішніх запозичень і виплати дивідендів наперед.

Невиконання програми МВФ, але виконання Ukraine Facility

У цьому випадку Україна може розраховувати на отримання коштів у рамках механізму ERA на $6,8 млрд, а також $10,5 млрд в рамках програми Ukraine Facility. Але, що важливо, $2,1 млрд зі згаданих $10,5 — це кошти, не отримані у 2025 році. З липня 2026 року ці гроші почнуть безповоротно втрачатися у разі невиконання зобов’язань за Ukraine Facility.

Загальна сума доступного фінансування складе близько $17,3 млрд. Незакрита потреба досягне $29,2 млрд. А отриманих грошей Україні вистачить до середини липня.

Виконання програм МВФ і Ukraine Facility без спільного рішення ЄС

В такому випадку Україна може розраховувати на закриття всіх своїх фінансових потреб протягом року. Джерелами фінансування України виступатимуть:

МВФ;

ЄС через програму Ukraine Facility;

двосторонні угоди з країнами ЄС;

ERA;

інші партнери.

Україна виконує програми МВФ і Ukraine Facility, а ЄС ухвалює пакет фінансування України

В цьому випадку Україна може розраховувати на закриття всіх своїх фінансових потреб протягом року. Джерелами фінансування України виступатимуть:

МВФ;

ЄС через програму Ukraine Facility;

ЄС через спільне рішення; ERA;

інші партнери.

Скільки коштує Україні невиконання умов Ukraine Facility

В першому кварталі 2025 року Україна не виконала зобов’язання збільшити кадровий склад Вищого антикорупційного суду. Через це ми не отримали €300 млн.

У другому кварталі Верховна Рада не ухвалила законодавчі зміни щодо перегляду декларацій доброчесності суддів та їх перевірки (законопроєкт № 13165−2), а також не була ухвалена реформа цифровізації виконавчого провадження (законопроєкт № 14005). Це мало наслідком неотримання Україною €700 млн.

В 3 кварталі 2025 року українська сторона не виконала зобов’язання щодо прийняття законодавства для інтеграційного пакету електроенергії (№ 12087-д). Наслідок — неотримання пів мільярда євро.

В 4 кварталі Україна не виконала зобов’язань в рамках Ukraine Facility на €2,5 млрд. Перелік з 10 невиконаних індикаторів програми виглядає так:

Зміни до законодавства щодо державної служби (№ 13478−1)

Проведення наступної Національної оцінки ризиків

Оцінка та за потреби зміни для розмежування PSO від не-PSO в державних підприємствах (№ 13620)

Скасування призупинення дії закону про державну допомогу (№ 14345)

Дерегуляція в окремих секторах (№ 14030)

Вдосконалення дозвільних процедур для інвестицій у відновлювані джерела енергії (№ 14271)

Призначення номінованого оператора ринку електроенергії

Визначення спеціального статусу НКРЕКП (№ 14282)

Підтримка розвитку ефективного та більш стійкого централізованого теплопостачання (№ 14067)

Набрання чинності закону про безпеку руху та інтероперабельність залізничного транспорту (№ 14174)

В 1 кварталі 2026 року Україна не виконала 7 індикаторів на €2,6 млрд. Ось ці невиконані реформи:

Запуск та використання інформаційної системи управління людськими ресурсами

Законодавство щодо спрощених процедур неплатоспроможності для мікро-, малого та середнього бізнесу (№ 15024)

Запровадження прозорого відбору прокурорів на керівні посади (не зареєстровано у ВРУ)

Вирішення питань підключення до інженерних мереж (не зареєстровано у ВРУ)

Розподіл повноважень між рівнями публічного врядування (№ 14412)

Впровадження надання підтримки через Державний аграрний реєстр

Стратегія впровадження принципів циркулярної економіки та плану заходів щодо її реалізації.

