На скільки Україні вистачить грошей: експерти порахували наслідки невиконання програм МВФ і Facility
Експерти консорціуму RRR4U оцінили потенційні фінансові наслідки невиконання Україною чинної програми співпраці з МВФ та програми фінансування ЄС Ukraine Facility. Вони визначили чотири ймовірні сценарії розвитку подій.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на презентацію щомісячного моніторингу виконання умов програми МВФ і Плану України в межах Ukraine Facility, підготовлену консорціумом RRR4U.
Потреби у фінансуванні на 2026−2029 роки
Експерт Центру економічної стратегії Богдан Слуцький зазначає, що загальна потреба України у фінансуванні на 2026−2029 роки становить близько $136,5 млрд. Із цієї суми $52 млрд припадає на 2026 рік.
Отримання повного обсягу фінансування можливе за умови виконання зобов’язань у межах співпраці з Міжнародним валютним фондом за чинною програмою обсягом $8,1 млрд. Водночас фінансування з боку Європейського Союзу має становити $101,2 млрд.
Співпраця з МВФ відкриває доступ до зовнішніх джерел фінансування. У разі невиконання зобов’язань перед фондом Україна ризикує втратити як кошти МВФ, так і підтримку інших міжнародних партнерів.
Скільки коштів уже залучено
Із загальної потреби фінансування на 2026 рік в обсязі $52 млрд Україна вже залучила $5,5 млрд. До кінця року необхідно залучити ще $46,5 млрд.
Сценарії фінансування залежно від виконання зобов’язань
Невиконання програм МВФ і Ukraine Facility
У разі невиконання обох програм Україна зможе розраховувати лише на кошти в межах механізму ERA — ініціативи країн G7 та ЄС, що передбачає фінансування за рахунок майбутніх доходів від заморожених активів рф.
Обсяг доступного фінансування становитиме близько $6,8 млрд. Незакрита потреба сягне приблизно $39,7 млрд. За таких умов наявних ресурсів вистачить до травня, навіть з урахуванням тимчасових рішень Мінфіну, зокрема авансування видатків, внутрішніх запозичень і виплати дивідендів наперед.
Невиконання програми МВФ, але виконання Ukraine Facility
У цьому випадку Україна може розраховувати на отримання коштів у рамках механізму ERA на $6,8 млрд, а також $10,5 млрд в рамках програми Ukraine Facility. Але, що важливо, $2,1 млрд зі згаданих $10,5 — це кошти, не отримані у 2025 році. З липня 2026 року ці гроші почнуть безповоротно втрачатися у разі невиконання зобов’язань за Ukraine Facility.
Загальна сума доступного фінансування складе близько $17,3 млрд. Незакрита потреба досягне $29,2 млрд. А отриманих грошей Україні вистачить до середини липня.
Виконання програм МВФ і Ukraine Facility без спільного рішення ЄС
В такому випадку Україна може розраховувати на закриття всіх своїх фінансових потреб протягом року. Джерелами фінансування України виступатимуть:
- МВФ;
- ЄС через програму Ukraine Facility;
- двосторонні угоди з країнами ЄС;
- ERA;
- інші партнери.
Україна виконує програми МВФ і Ukraine Facility, а ЄС ухвалює пакет фінансування України
В цьому випадку Україна може розраховувати на закриття всіх своїх фінансових потреб протягом року. Джерелами фінансування України виступатимуть:
- МВФ;
- ЄС через програму Ukraine Facility;
- ЄС через спільне рішення; ERA;
- інші партнери.
Скільки коштує Україні невиконання умов Ukraine Facility
В першому кварталі 2025 року Україна не виконала зобов’язання збільшити кадровий склад Вищого антикорупційного суду. Через це ми не отримали €300 млн.
У другому кварталі Верховна Рада не ухвалила законодавчі зміни щодо перегляду декларацій доброчесності суддів та їх перевірки (законопроєкт № 13165−2), а також не була ухвалена реформа цифровізації виконавчого провадження (законопроєкт № 14005). Це мало наслідком неотримання Україною €700 млн.
В 3 кварталі 2025 року українська сторона не виконала зобов’язання щодо прийняття законодавства для інтеграційного пакету електроенергії (№ 12087-д). Наслідок — неотримання пів мільярда євро.
В 4 кварталі Україна не виконала зобов’язань в рамках Ukraine Facility на €2,5 млрд. Перелік з 10 невиконаних індикаторів програми виглядає так:
- Зміни до законодавства щодо державної служби (№ 13478−1)
- Проведення наступної Національної оцінки ризиків
- Оцінка та за потреби зміни для розмежування PSO від не-PSO в державних підприємствах (№ 13620)
- Скасування призупинення дії закону про державну допомогу (№ 14345)
- Дерегуляція в окремих секторах (№ 14030)
- Вдосконалення дозвільних процедур для інвестицій у відновлювані джерела енергії (№ 14271)
- Призначення номінованого оператора ринку електроенергії
- Визначення спеціального статусу НКРЕКП (№ 14282)
- Підтримка розвитку ефективного та більш стійкого централізованого теплопостачання (№ 14067)
- Набрання чинності закону про безпеку руху та інтероперабельність залізничного транспорту (№ 14174)
В 1 кварталі 2026 року Україна не виконала 7 індикаторів на €2,6 млрд. Ось ці невиконані реформи:
- Запуск та використання інформаційної системи управління людськими ресурсами
- Законодавство щодо спрощених процедур неплатоспроможності для мікро-, малого та середнього бізнесу (№ 15024)
- Запровадження прозорого відбору прокурорів на керівні посади (не зареєстровано у ВРУ)
- Вирішення питань підключення до інженерних мереж (не зареєстровано у ВРУ)
- Розподіл повноважень між рівнями публічного врядування (№ 14412)
- Впровадження надання підтримки через Державний аграрний реєстр
- Стратегія впровадження принципів циркулярної економіки та плану заходів щодо її реалізації.
