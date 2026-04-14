Украина пересмотрит список стран миграционного риска Сегодня 19:33 — Казна и Политика

Украина планирует пересмотреть список стран «миграционного риска», что может облегчить привлечение иностранной рабочей силы для украинского бизнеса.

Об этом в ходе встречи в CEO Club сообщил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, передает Delo.ua.

По его словам, 2−3 недели назад состоялось совещание по взаимоотношениям со странами Африки. По итогам встречи было принято протокольное решение поручить Министерству иностранных дел и Службе безопасности Украины срочно разработать изменения в список стран миграционного риска.

Буданов отметил, что список будет пересматриваться и в ближайшее время возможно частичное смягчение подходов.

Экономика легализации

Вопрос об упрощении импорта рабочей силы в Украину поднял предприниматель в сфере привлечения персонала Артем Никишов. По его словам, дефицит кадров — один из ключевых вызовов для украинского бизнеса.

«Если сравнивать с Польшей, стоимость легализации иностранца в Украине в четыре раза выше, а сроки — в три раза дольше. Процесс усложняют консульские службы и проверки правоохранительных органов», — отметил он.

По его оценкам, полная легализация одного работника может стоить около 40 тыс. грн ., если учитывать все официальные платежи и сопутствующие расходы.

Почему государство сохраняет жесткий контроль

Буданов объяснил, что жесткий подход частично связан с рисками нелегальной миграции. Он отметил, что часть иностранцев после получения документов покидает работодателей или использует Украину в качестве транзитной страны для дальнейшего переезда.

«Они заезжают, получают документы — и дальше мигрируют. Это проблема, которая создает препятствия для бизнеса», — подчеркнул он.

Что такое «список миграционного риска»

Список стран миграционного риска применяется при выдаче виз и разрешений на пребывание. Для граждан этих государств действуют дополнительные проверки и согласования, что усложняет и продлевает легализацию.

Соответствующий перечень определен в совместном приказе МИД, МВД и СБУ, регулирующего порядок оформления виз.

В частности, в него входят отдельные страны Азии и Африки, в том числе Афганистан, Бангладеш, Нигерия, Эфиопия, Пакистан, всего 70 стран.

Именно этот перечень фактически используется в качестве инструмента оценки миграционных рисков и может пересматриваться государственными органами.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что из-за дефицита рабочей силы украинский бизнес инициирует упрощение процедур трудоустройства иностранцев.

