0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина пересмотрит список стран миграционного риска

Казна и Политика
44
Украина планирует пересмотреть список стран «миграционного риска», что может облегчить привлечение иностранной рабочей силы для украинского бизнеса.
Об этом в ходе встречи в CEO Club сообщил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, передает Delo.ua.
По его словам, 2−3 недели назад состоялось совещание по взаимоотношениям со странами Африки. По итогам встречи было принято протокольное решение поручить Министерству иностранных дел и Службе безопасности Украины срочно разработать изменения в список стран миграционного риска.
Буданов отметил, что список будет пересматриваться и в ближайшее время возможно частичное смягчение подходов.

Экономика легализации

Вопрос об упрощении импорта рабочей силы в Украину поднял предприниматель в сфере привлечения персонала Артем Никишов. По его словам, дефицит кадров — один из ключевых вызовов для украинского бизнеса.
«Если сравнивать с Польшей, стоимость легализации иностранца в Украине в четыре раза выше, а сроки — в три раза дольше. Процесс усложняют консульские службы и проверки правоохранительных органов», — отметил он.
По его оценкам, полная легализация одного работника может стоить около 40 тыс. грн ., если учитывать все официальные платежи и сопутствующие расходы.

Почему государство сохраняет жесткий контроль

Буданов объяснил, что жесткий подход частично связан с рисками нелегальной миграции. Он отметил, что часть иностранцев после получения документов покидает работодателей или использует Украину в качестве транзитной страны для дальнейшего переезда.
«Они заезжают, получают документы — и дальше мигрируют. Это проблема, которая создает препятствия для бизнеса», — подчеркнул он.

Что такое «список миграционного риска»

Список стран миграционного риска применяется при выдаче виз и разрешений на пребывание. Для граждан этих государств действуют дополнительные проверки и согласования, что усложняет и продлевает легализацию.
Соответствующий перечень определен в совместном приказе МИД, МВД и СБУ, регулирующего порядок оформления виз.
В частности, в него входят отдельные страны Азии и Африки, в том числе Афганистан, Бангладеш, Нигерия, Эфиопия, Пакистан, всего 70 стран.
Именно этот перечень фактически используется в качестве инструмента оценки миграционных рисков и может пересматриваться государственными органами.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что из-за дефицита рабочей силы украинский бизнес инициирует упрощение процедур трудоустройства иностранцев.
По материалам: Діло
Діло
Рынок трудаМигрантыБизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems