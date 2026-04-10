Украина и Сирия договорились о сотрудничестве в сфере АПК и открытии посольств Сегодня 17:13 — Казна и Политика

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о достижении договоренностей с сирийским коллегой о расширении сотрудничества в агропромышленном комплексе, обеспечении продовольственной безопасности и развитии инфраструктуры.

Углубление дипломатических отношений

В ходе встречи с представителями СМИ Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина планирует усилить свое дипломатическое присутствие в Сирии путем открытия посольства.

Страны также намерены сотрудничать в сфере продовольственной безопасности и инфраструктурных проектов, что включает в себя заключение серьезных контрактов в области агропромышленного комплекса. По словам главы государства, эти договоренности открывают новые возможности и другим странам региона.

