Минсоцполитики отказалось от идеи обязательной накопительной пенсионной системы Сегодня 17:03 — Казна и Политика

Обновленная пенсионная модель будет предусматривать три элемента

Министерство социальной политики разрабатывает пенсионную реформу, ключевым отличием которой станет отказ от обязательной накопительной системы.

Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин в интервью Forbes Ukraine

Добровольная накопительная система с автозаписью

«Вместо полностью обязательной системы хотим ввести добровольную с автозаписью», — говорит министр.

По его словам, сначала всех будут автоматически зачислять в накопительную систему с уплатой взносов, но человек сможет отказаться от этой опции.

Улютин добавляет, что опыт европейских стран показывает, что обязательная накопительная система не эффективна. Однако для тех, кто захочет перейти на такую ​​модель, министерство ищет финансовые инструменты, которые могут надежно защитить сбережения.

Структура новой пенсионной системы

Обновленная пенсионная модель будет предусматривать еще три элемента — базовую выплату, страховую часть и накопительную и изменение финансирования спецпенсий.

Базовая выплата — деньги, которые человек получает после достижения определенного возраста, чтобы предотвратить бедность среди пожилых людей, которые по разным причинам получали низкую заработную плату, пояснил Улютин. «Сегодня такие пенсии не покрывают даже базовые потребности, и новая система должна это изменить», — добавил министр.

Второй элемент — страховая составляющая, которая зависит от продолжительности трудовой деятельности и объема уплаченных за это время взносов. Привязки к конкретному году выхода на пенсию или среднего уровня зарплаты не будет.

Спецпенсии судей и прокуроров будут финансироваться не из солидарной системы, а через профессиональные механизмы.

Обновленная пенсионная система на 2027 год обошлась бы бюджету в 150 млрд грн, тогда как старая — 120−140 млрд грн, поделился министр предварительными расчетами.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в перечне требований Международного валютного фонда к Украине появились новые пункты, касающиеся пенсионной системы. В этой сфере маяков нет, есть только обязательство со стороны украинского правительства. Они звучат так: «При поддержке МВФ и Всемирного банка мы разрабатываем комплексную пенсионную реформу, включающую все компоненты системы. Правительство обеспечит через компенсационные меры по доходам или расходам, что реформа не увеличит дефицит в среднесрочной перспективе». Кроме того, правительство воздержится от:

введения новых специальных пенсий или привилегий;

принятия нового законодательства, которое создавало бы дополнительные условные пенсионные обязательства без обеспечения финансовыми ресурсами;

изменений, которые бы привели к снижению законодательно определенного пенсионного возраста.

Также ранее Минсоцполитики анонсировало обновление пенсионной реформы и соцпомощи. Среди ключевых приоритетов обновления пенсионной системы, в частности:

солидарная система будет предусматривать гарантированные выплаты по возрасту с прямой связью между ЕСВ, продолжительностью уплаты взносов и размером пенсии;

трансформация специальных пенсий в профессиональные с тремя составляющими: базовой выплатой, вариативной частью и профессиональной надбавкой из разных источников финансирования;

введение обязательной накопительной системы.

