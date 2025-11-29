0 800 307 555
Умеров возглавит делегацию в мирных переговорах с США вместо Ермака
Владимир Зеленский утвердил новый состав делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами и другими международными партнерами Украины.
Соответствующий указ № 869/2025 обнародован на сайте президента.
Согласно тексту документа, главой делегации вместо уволенного руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака был назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
В состав делегации также был включен заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
Также в состав делегации вошли:
  • секретарь СНБО Рустем Умеров (председатель делегации);
  • советник ОП Александр Бевз;
  • руководитель ГУР Кирилл Буданов;
  • глава Генштаба Андрей Гнатов;
  • руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко;
  • первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица;
  • первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский;
  • заместитель главы СБУ Александр Поклад;
  • заместитель руководителя ГУР Вадим Скибицкий.
Кроме того, президент также подписал распоряжение № 135/2025-pп о новых Директивах делегации Украины для участия в переговорном процессе.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
