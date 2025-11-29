Умеров возглавит делегацию в мирных переговорах с США вместо Ермака Сегодня 15:07 — Казна и Политика

Умеров возглавит делегацию в мирных переговорах с США вместо Ермака

Владимир Зеленский утвердил новый состав делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами и другими международными партнерами Украины.

Соответствующий указ № 869/2025 обнародован на сайте президента.

Согласно тексту документа, главой делегации вместо уволенного руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака был назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

В состав делегации также был включен заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Также в состав делегации вошли:

секретарь СНБО Рустем Умеров (председатель делегации);

советник ОП Александр Бевз;

руководитель ГУР Кирилл Буданов;

глава Генштаба Андрей Гнатов;

руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко;

первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица;

первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский;

заместитель главы СБУ Александр Поклад;

заместитель руководителя ГУР Вадим Скибицкий.

Кроме того, президент также подписал распоряжение № 135/2025-pп о новых Директивах делегации Украины для участия в переговорном процессе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.