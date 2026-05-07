Налогообложение доходов с цифровых платформ: все детали
Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, и налогообложении таких доходов (регистр. № 15111-д)
Об этом говорится в сообщении Минфина, по результатам заседания 6 мая.
Что предусматривается
Законопроект будет распространяться на украинские и иностранные компании, которые предоставляют цифровые услуги и работают на украинском рынке (в частности, сервисы перевозок, доставки, аренды жилья, продажи товаров
и т. п.).
Международный обмен информацией (DPI, стандарты ОЭСР и DAC7)
Законопроект предусматривает введение в Украине международного автоматического обмена информацией в соответствии с Модельными правилами ОЭСР.
Положения Модельных правил ОЭСР соответствуют Директиве Совета (ЕС) 2021/514 от 22 марта 2021 года о внесении изменений в Директиву 2011/16/ЕС об административном сотрудничестве в сфере налогообложения, поэтому принятие этого законопроекта будет способствовать гармонизации национального законодательства с правом ЕС.
Государственная налоговая служба Украины будет ежегодно получать от компетентных органов иностранных юрисдикций информацию о доходах резидентов Украины, полученных через цифровые платформы, и будет передавать аналогичную информацию другим странам.
Международный обмен будет осуществляться после присоединения Украины к многостороннему соглашению DPI или другим квалифицированным международным соглашениям.
Налогообложение доходов граждан
Предусмотрен обновленный подход к налогообложению доходов физических лиц, полученных через цифровые платформы.
Вводится единый платеж в размере 10% НДФЛ, уплачиваемый оператором платформы как налоговым агентом. Поступления от этого платежа будут распределяться в пропорции 50/50 между общим и специальным фондом государственного бюджета.
Важно, что этот платеж будет единственным налоговым обязательством для таких доходов — дополнительно военный сбор не будет уплачиваться.
Для сравнения, по действующим правилам налогообложения доходов физических лиц применяется ставка 18% НДФЛ и 5% военного сбора, что составляет 23% налоговой нагрузки.
Предложенная модель обеспечивает:
- отсутствие обязанности подачи декларации для физических лиц;
- введение необлагаемого налогом порога до 2 тыс. евро в год для продажи товаров (без ограничения в количестве продаж);
- снижение налоговой нагрузки для граждан;
- упрощение администрирования благодаря выполнению функций налогового агента операторами платформ;
- стимулирование детенизации доходов
Доработанным проектом закона упрощено администрирование уплаты налогов для продавцов цифровых платформ
Информация о доходах физических лиц — продавцов, облагаемых налогом по специальным правилам статьи 1781 Налогового кодекса Украины, не будут дублироваться в налоговом расчете. Информация о таких доходах будет предоставляться по специальным правилам, предусмотренным для цифровых платформ. Это уменьшает административную нагрузку и устраняет риск двойной отчетности.
Какие улучшения
Важным улучшением обновленной редакции является то, что в первый отчетный период предусмотрен смягченный подход до применения отдельных штрафных санкций.
Законопроект также уточняет правила защиты информации, получаемой в рамках международного обмена. Предусмотрены специальные ограничения для ГНС относительно передачи информации о доходах, полученных через цифровые платформы, другим лицам, государственным органам и органам местного самоуправления, кроме случаев, которые прямо определены международными договорами. Это обеспечит высокий уровень конфиденциальности информации, полученной в рамках международного обмена.
Для операторов цифровых платформ
Законопроект устанавливает обязанности для операторов платформ по:
- идентификации подотчетных продавцов;
- сбора информации об их доходах;
- ежегодной подачи в ГНС отчетности для целей международного обмена;
- регистрации в ГНС оператором платформы;
- выполнению функций налогового агента по доходам физических лиц — подотчетных продавцов.
К отчетной деятельности относятся:
- аренда недвижимости;
- предоставление услуг;
- продажа товаров;
- аренда транспортных средств
В то же время:
- информация об операциях до 2 тыс. евро в год не включается в отчет;
- платформы, выполняющие только рекламные функции, не подпадают под регулировку.
Отдельное преимущество доработанной редакции для операторов платформ — введение государственной услуги верификации. Предусмотрено, что в ходе проведения надлежащей комплексной проверки оператор платформы будет иметь право использовать информацию, полученную с помощью государственной услуги верификации, которая будет предоставляться на безвозмездной основе в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.
Для операторов платформ это означает более простой, быстрый и надежный механизм подтверждения информации о продавцах. Вместо того чтобы самостоятельно создавать сложные и затратные процедуры проверки данных, платформы смогут пользоваться государственной верификационной услугой. Это снизит административные расходы бизнеса, ускорит регистрацию продавцов на платформах и снизит риск ошибок в отчетности.
Поддержка бизнеса и развитие гиг-экономики
Участники рынка цифровых платформ поддерживают введение единых правил отчетности.
Новые подходы:
- создают прозрачную и предсказуемую среду;
- способствуют развитию гибких форм занятости;
- повышают доверие между государством, бизнесом и пользователями цифровых платформ.
Переходный период до 2027 года позволит бизнесу адаптировать свои процессы.
Ожидаемый эффект
Реализация законопроекта будет способствовать:
- детенизации доходов, полученных через цифровые платформы;
- повышению налоговой дисциплины;
- обеспечению равных конкурентных условий для всех платформ;
- увеличению поступлений в бюджет;
- интеграции Украины в европейский цифровой рынок и выполнению международных обязательств.
Ожидаемый фискальный эффект — около 14 млрд грн ежегодно.
Введение новой модели налогообложения обеспечит дополнительные поступления в государственный бюджет, которые будут направлены как в общий фонд, так и в специальный фонд, что повысит эффективность их целевого использования.
Сроки
Большинство положений вступят в силу с 1 января 2027 года, в то же время будет устанавливаться обязанность для операторов платформ зарегистрироваться в ГНС до конца 2026 года.
Налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы, по новым правилам начнется не ранее 1 января 2027 года. Информация о доходах, полученных через платформы за 2026 год, не будет подаваться в ГНС ни операторами платформ, ни иностранными государствами.
Нормы международного обмена информацией будут применяться после присоединения Украины к Многостороннему соглашению об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.
