Налогообложение доходов с цифровых платформ: все детали Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, и налогообложении таких доходов (регистр. № 15111-д)

Об этом говорится в сообщении Минфина, по результатам заседания 6 мая.

Что предусматривается

Законопроект будет распространяться на украинские и иностранные компании, которые предоставляют цифровые услуги и работают на украинском рынке (в частности, сервисы перевозок, доставки, аренды жилья, продажи товаров и т. п. ).

Международный обмен информацией (DPI, стандарты ОЭСР и DAC7)

Законопроект предусматривает введение в Украине международного автоматического обмена информацией в соответствии с Модельными правилами ОЭСР.

Положения Модельных правил ОЭСР соответствуют Директиве Совета (ЕС) 2021/514 от 22 марта 2021 года о внесении изменений в Директиву 2011/16/ЕС об административном сотрудничестве в сфере налогообложения, поэтому принятие этого законопроекта будет способствовать гармонизации национального законодательства с правом ЕС.

Государственная налоговая служба Украины будет ежегодно получать от компетентных органов иностранных юрисдикций информацию о доходах резидентов Украины, полученных через цифровые платформы, и будет передавать аналогичную информацию другим странам.

Международный обмен будет осуществляться после присоединения Украины к многостороннему соглашению DPI или другим квалифицированным международным соглашениям.

Налогообложение доходов граждан

Предусмотрен обновленный подход к налогообложению доходов физических лиц, полученных через цифровые платформы.

Вводится единый платеж в размере 10% НДФЛ, уплачиваемый оператором платформы как налоговым агентом. Поступления от этого платежа будут распределяться в пропорции 50/50 между общим и специальным фондом государственного бюджета.

Важно, что этот платеж будет единственным налоговым обязательством для таких доходов — дополнительно военный сбор не будет уплачиваться.

Для сравнения, по действующим правилам налогообложения доходов физических лиц применяется ставка 18% НДФЛ и 5% военного сбора, что составляет 23% налоговой нагрузки.

Предложенная модель обеспечивает:

отсутствие обязанности подачи декларации для физических лиц;

введение необлагаемого налогом порога до 2 тыс. евро в год для продажи товаров (без ограничения в количестве продаж);

снижение налоговой нагрузки для граждан;

упрощение администрирования благодаря выполнению функций налогового агента операторами платформ;

стимулирование детенизации доходов

Доработанным проектом закона упрощено администрирование уплаты налогов для продавцов цифровых платформ

Информация о доходах физических лиц — продавцов, облагаемых налогом по специальным правилам статьи 1781 Налогового кодекса Украины, не будут дублироваться в налоговом расчете. Информация о таких доходах будет предоставляться по специальным правилам, предусмотренным для цифровых платформ. Это уменьшает административную нагрузку и устраняет риск двойной отчетности.

Какие улучшения

Важным улучшением обновленной редакции является то, что в первый отчетный период предусмотрен смягченный подход до применения отдельных штрафных санкций.

Законопроект также уточняет правила защиты информации, получаемой в рамках международного обмена. Предусмотрены специальные ограничения для ГНС относительно передачи информации о доходах, полученных через цифровые платформы, другим лицам, государственным органам и органам местного самоуправления, кроме случаев, которые прямо определены международными договорами. Это обеспечит высокий уровень конфиденциальности информации, полученной в рамках международного обмена.

Для операторов цифровых платформ

Законопроект устанавливает обязанности для операторов платформ по:

идентификации подотчетных продавцов;

сбора информации об их доходах;

ежегодной подачи в ГНС отчетности для целей международного обмена;

регистрации в ГНС оператором платформы;

выполнению функций налогового агента по доходам физических лиц — подотчетных продавцов.

К отчетной деятельности относятся:

аренда недвижимости;

предоставление услуг;

продажа товаров;

аренда транспортных средств

В то же время:

информация об операциях до 2 тыс. евро в год не включается в отчет;

в отчет; платформы, выполняющие только рекламные функции, не подпадают под регулировку.

Отдельное преимущество доработанной редакции для операторов платформ — введение государственной услуги верификации. Предусмотрено, что в ходе проведения надлежащей комплексной проверки оператор платформы будет иметь право использовать информацию, полученную с помощью государственной услуги верификации, которая будет предоставляться на безвозмездной основе в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

Для операторов платформ это означает более простой, быстрый и надежный механизм подтверждения информации о продавцах. Вместо того чтобы самостоятельно создавать сложные и затратные процедуры проверки данных, платформы смогут пользоваться государственной верификационной услугой. Это снизит административные расходы бизнеса, ускорит регистрацию продавцов на платформах и снизит риск ошибок в отчетности.

Поддержка бизнеса и развитие гиг-экономики

Участники рынка цифровых платформ поддерживают введение единых правил отчетности.

Новые подходы:

создают прозрачную и предсказуемую среду;

способствуют развитию гибких форм занятости;

повышают доверие между государством, бизнесом и пользователями цифровых платформ.

Переходный период до 2027 года позволит бизнесу адаптировать свои процессы.

Ожидаемый эффект

Реализация законопроекта будет способствовать:

детенизации доходов, полученных через цифровые платформы;

повышению налоговой дисциплины;

обеспечению равных конкурентных условий для всех платформ;

увеличению поступлений в бюджет;

интеграции Украины в европейский цифровой рынок и выполнению международных обязательств.

Ожидаемый фискальный эффект — около 14 млрд грн ежегодно.

Введение новой модели налогообложения обеспечит дополнительные поступления в государственный бюджет, которые будут направлены как в общий фонд, так и в специальный фонд, что повысит эффективность их целевого использования.

Сроки

Большинство положений вступят в силу с 1 января 2027 года, в то же время будет устанавливаться обязанность для операторов платформ зарегистрироваться в ГНС до конца 2026 года.

Налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы, по новым правилам начнется не ранее 1 января 2027 года. Информация о доходах, полученных через платформы за 2026 год, не будет подаваться в ГНС ни операторами платформ, ни иностранными государствами.

Нормы международного обмена информацией будут применяться после присоединения Украины к Многостороннему соглашению об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

