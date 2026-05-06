Что Украина активнее продавала за границу за последний год

Казна и Политика
В июле-апреле 2025/26 маркетингового года экспорт продуктов переработки зерна продемонстрировал разную динамику: спрос на готовую продукцию вырос, в то время как поставки муки и круп сократились.
Об этом сообщила пресс-служба Союза «Мукомолы Украины».
В течение июля-апреля 2025/26 МГ Украина экспортировала:
  • 52,6 тыс. тонн пшеничной муки (54,6 тыс. тонн за аналогичный период 2024/25 МГ);
  • 1,4 тыс. тонн других видов муки (4,2 тыс. тонн за аналогичный период 2024/25 МГ);
  • 21,8 тыс. тонн круп и гранул (27,4 тыс. тонн за аналогичный период 2024/25 МГ);
  • 49,6 тыс. тонн зерна, обработанного другими способами (53,0 тыс. тонн за аналогичный период 2024/25 МГ);
  • 308,2 тыс. тонн отрубей (308,5 тыс. тонн за аналогичный период 2024/25 МГ);
  • 25,2 тыс. тонн макаронных изделий и кускуса (21,8 тыс. тонн за аналогичный период 2024/25 МГ).
По материалам:
Finance.ua
