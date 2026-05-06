48% украинцев поддерживают повышение налогов ради западного финансирования

Почти половина опрошенных украинцев считают, что государство должно принять все необходимые решения для получения западного финансирования, даже если это предусматривает непопулярные шаги и повышение налогов.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Два сценария
В последние месяцы в публичном пространстве активно обсуждается необходимость принятия непопулярных решений для привлечения международной финансовой помощи.
В рамках опроса респондентам предложили два сценария развития событий с соответствующими рисками:
первый предусматривает принятие всех необходимых реформ и решений для получения финансирования, что позволяет обеспечить оборону и социальные программы, но включает повышение налогов;
второй — отказ от непопулярных решений, позволяющий избежать налогового бремени, но в то же время создает риск недостатка средств для финансирования обороны и социальной сферы.
Результаты опроса
48% опрошенных поддерживают принятие всех необходимых решений, даже если они предполагают повышение налогов.
30% респондентов считают, что следует отказаться от таких шагов, даже если это приведет к нехватке финансирования обороны и социальных программ. Еще 22% затруднились с ответом.
Исследование также показало, что доля тех, кто поддерживает отказ от непопулярных решений, преобладает среди респондентов, которые легко соглашаются с предложением выведения украинских войск из Донецкой области в обмен на гарантии безопасности.
Уже среди тех, для кого это предложение «сложное, но приемлемо», преобладает доля тех, кто считает, что необходимо одобрять все решения для получения финансирования. И среди тех, кто категорически отвергает такое предложение, больше тех, кто поддерживает одобрение всех решений (хотя четверть тех, кто категорически исключает такие требования, наоборот, готовы рисковать финансированием обороны и говорят, что Украине нужно отказываться от непопулярных решений).
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса писал, что требование провести налоговую реформу и максимально мобилизовать внутренние доходы украинского бюджета будет включено в список условий для получения Украиной следующих траншей макрофинансовой помощи в рамках кредита ЕС на 90 млрд евро, но ее детали и временные рамки еще обсуждаются.