48% украинцев поддерживают повышение налогов ради западного финансирования Сегодня 13:34 — Казна и Политика

В рамках опроса респондентам предложили два сценария развития событий

Почти половина опрошенных украинцев считают, что государство должно принять все необходимые решения для получения западного финансирования, даже если это предусматривает непопулярные шаги и повышение налогов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Два сценария

В последние месяцы в публичном пространстве активно обсуждается необходимость принятия непопулярных решений для привлечения международной финансовой помощи.

В рамках опроса респондентам предложили два сценария развития событий с соответствующими рисками:

первый предусматривает принятие всех необходимых реформ и решений для получения финансирования, что позволяет обеспечить оборону и социальные программы, но включает повышение налогов;

второй — отказ от непопулярных решений, позволяющий избежать налогового бремени, но в то же время создает риск недостатка средств для финансирования обороны и социальной сферы.

Результаты опроса

48% опрошенных поддерживают принятие всех необходимых решений, даже если они предполагают повышение налогов.

30% респондентов считают, что следует отказаться от таких шагов, даже если это приведет к нехватке финансирования обороны и социальных программ. Еще 22% затруднились с ответом.

48% опрошенных поддерживают принятие всех необходимых решений, www.kiis.com.ua

Исследование также показало, что доля тех, кто поддерживает отказ от непопулярных решений, преобладает среди респондентов, которые легко соглашаются с предложением выведения украинских войск из Донецкой области в обмен на гарантии безопасности.

Уже среди тех, для кого это предложение «сложное, но приемлемо», преобладает доля тех, кто считает, что необходимо одобрять все решения для получения финансирования. И среди тех, кто категорически отвергает такое предложение, больше тех, кто поддерживает одобрение всех решений (хотя четверть тех, кто категорически исключает такие требования, наоборот, готовы рисковать финансированием обороны и говорят, что Украине нужно отказываться от непопулярных решений).

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса писал , что требование провести налоговую реформу и максимально мобилизовать внутренние доходы украинского бюджета будет включено в список условий для получения Украиной следующих траншей макрофинансовой помощи в рамках кредита ЕС на 90 млрд евро, но ее детали и временные рамки еще обсуждаются.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.