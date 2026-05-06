0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

48% украинцев поддерживают повышение налогов ради западного финансирования

Казна и Политика
18
В рамках опроса респондентам предложили два сценария развития событий
В рамках опроса респондентам предложили два сценария развития событий
Почти половина опрошенных украинцев считают, что государство должно принять все необходимые решения для получения западного финансирования, даже если это предусматривает непопулярные шаги и повышение налогов.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Два сценария

В последние месяцы в публичном пространстве активно обсуждается необходимость принятия непопулярных решений для привлечения международной финансовой помощи.
В рамках опроса респондентам предложили два сценария развития событий с соответствующими рисками:
  • первый предусматривает принятие всех необходимых реформ и решений для получения финансирования, что позволяет обеспечить оборону и социальные программы, но включает повышение налогов;
  • второй — отказ от непопулярных решений, позволяющий избежать налогового бремени, но в то же время создает риск недостатка средств для финансирования обороны и социальной сферы.

Результаты опроса

48% опрошенных поддерживают принятие всех необходимых решений, даже если они предполагают повышение налогов.
30% респондентов считают, что следует отказаться от таких шагов, даже если это приведет к нехватке финансирования обороны и социальных программ. Еще 22% затруднились с ответом.
48% опрошенных поддерживают принятие всех необходимых решений
48% опрошенных поддерживают принятие всех необходимых решений, www.kiis.com.ua
Исследование также показало, что доля тех, кто поддерживает отказ от непопулярных решений, преобладает среди респондентов, которые легко соглашаются с предложением выведения украинских войск из Донецкой области в обмен на гарантии безопасности.
Уже среди тех, для кого это предложение «сложное, но приемлемо», преобладает доля тех, кто считает, что необходимо одобрять все решения для получения финансирования. И среди тех, кто категорически отвергает такое предложение, больше тех, кто поддерживает одобрение всех решений (хотя четверть тех, кто категорически исключает такие требования, наоборот, готовы рисковать финансированием обороны и говорят, что Украине нужно отказываться от непопулярных решений).
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса писал, что требование провести налоговую реформу и максимально мобилизовать внутренние доходы украинского бюджета будет включено в список условий для получения Украиной следующих траншей макрофинансовой помощи в рамках кредита ЕС на 90 млрд евро, но ее детали и временные рамки еще обсуждаются.
По материалам:
Finance.ua
Налоги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems