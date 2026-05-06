«Зерновой скандал»: израильская компания отказалась от российского зерна Сегодня 12:13 — Казна и Политика

Израильская компания Dizengoff Trading, оказавшаяся в центре международного скандала из-за подозрений в закупке украденного украинского зерна, приняла решение приостановить будущие заказы на поставку пшеницы из рф.

Об этом ссылаясь на Haaretz пишет GuildHall.

Это произошло после того, как посольство Украины в Тель-Авиве обратилось в израильскую полицию с официальным заявлением против двух местных импортеров.

«Компания Dizengoff Trading, купившая одну партию, заявила, что у нее «нет будущих заказов на российскую пшеницу», — написало издание Haaretz.

В рекламации фигурируют компании Dizengoff Trading, которая получила около 43 800 тонн зерна (из которых 16 500 тонн считаются украденными), и фирма Zenziper, которая, по имеющимся данным, отказалась от сомнительной партии груза.

Согласно материалам расследования, пшеница загружалась в оккупированных портах Бердянска и Севастополя на небольшие суда, после чего в открытом море его перегружали на судно побольше. Работа фидерных судов в указанных портах подтверждается спутниковыми снимками в соответствии с датами.

Чтобы скрыть незаконный маршрут, балкер «Абинск» регулярно отключал систему AIS, активируя ее только после выхода из зоны загрузки на пути в Хайфу.

Украинская сторона настаивает на проведении лабораторного анализа продукции для выявления грунтовых маркеров, характерных для восточных регионов Украины, и требует изъятия судовых документов для разоблачения мошеннической сети.

Кроме работы с израильской полицией Киев взаимодействует с Европейским Союзом для введения санкций против нарушителей международного права.

В свою очередь, представители Dizengoff Trading заявляют о соблюдении всех торговых стандартов и наличии необходимых сертификатов, однако подчеркивают, что удивлены обвинениями и в настоящее время не планируют новых закупок у российских поставщиков.

Економічна Правда

