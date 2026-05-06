0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Зерновой скандал»: израильская компания отказалась от российского зерна

Казна и Политика
49
«Зерновой скандал»: израильская компания отказалась от российского зерна
«Зерновой скандал»: израильская компания отказалась от российского зерна
Израильская компания Dizengoff Trading, оказавшаяся в центре международного скандала из-за подозрений в закупке украденного украинского зерна, приняла решение приостановить будущие заказы на поставку пшеницы из рф.
Об этом ссылаясь на Haaretz пишет GuildHall.
Это произошло после того, как посольство Украины в Тель-Авиве обратилось в израильскую полицию с официальным заявлением против двух местных импортеров.
«Компания Dizengoff Trading, купившая одну партию, заявила, что у нее «нет будущих заказов на российскую пшеницу», — написало издание Haaretz.
В рекламации фигурируют компании Dizengoff Trading, которая получила около 43 800 тонн зерна (из которых 16 500 тонн считаются украденными), и фирма Zenziper, которая, по имеющимся данным, отказалась от сомнительной партии груза.
Согласно материалам расследования, пшеница загружалась в оккупированных портах Бердянска и Севастополя на небольшие суда, после чего в открытом море его перегружали на судно побольше. Работа фидерных судов в указанных портах подтверждается спутниковыми снимками в соответствии с датами.
Чтобы скрыть незаконный маршрут, балкер «Абинск» регулярно отключал систему AIS, активируя ее только после выхода из зоны загрузки на пути в Хайфу.
Украинская сторона настаивает на проведении лабораторного анализа продукции для выявления грунтовых маркеров, характерных для восточных регионов Украины, и требует изъятия судовых документов для разоблачения мошеннической сети.
Кроме работы с израильской полицией Киев взаимодействует с Европейским Союзом для введения санкций против нарушителей международного права.
В свою очередь, представители Dizengoff Trading заявляют о соблюдении всех торговых стандартов и наличии необходимых сертификатов, однако подчеркивают, что удивлены обвинениями и в настоящее время не планируют новых закупок у российских поставщиков.
По материалам:
Економічна Правда
Агробизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems