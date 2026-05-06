Убытки Украины от войны могут превысить $1 трлн — Мудрая

Казна и Политика
Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая, www.eurointegration.com.ua
Общий ущерб Украины от российской агрессии может превысить 1 трлн долларов.
Об этом заявила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая в интервью «Европейской правде».
По словам чиновницы, в общую сумму входят потери как государства, так и частного сектора.
«Вместе с частным бизнесом и гражданами мы можем говорить о суммах более триллиона долларов», — отметила Ирина Мудрая.

Конфискация замороженных активов

Она подчеркнула, что идет работа над механизмом конфискации около 300 млрд долларов замороженных российских активов.
«Если хотя бы большую часть этих средств удастся передать в компенсационный фонд — это будет быстрый, законный источник для этих компенсаций. Я также объясню, почему для нас так важно создание компенсационной комиссии, к которой присоединяется по меньшей мере 35 государств (а мы ожидаем, что будет больше). Потому что поиск средств на компенсацию становится обязанностью не только Украины, а всех 35 участников», — отметила заместитель руководителя ОП.

Оценки Всемирного банка

Она также напомнила, по оценкам Всемирного банка, общая сумма убытков Украины на 2024 год составила более 650 млрд долларов. В частности, ущерб от разрушения Каховской ГЭС оценен в 14 млрд долларов.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Украине для послевоенного восстановления экономики понадобится ориентировочно 800 млрд долларов в течение следующих десяти лет. Самая большая финансовая нагрузка придется на первые пять лет, когда потребности могут достигнуть около 360 млрд долларов.
В то же время, государственные ресурсы и помощь международных партнеров не смогут полностью покрыть эти потребности, поэтому ключевую роль должен сыграть частный капитал.
Также мы рассказывали, что по расчетам Европейской комиссии и Всемирного банка, сумма ущерба, причиненного Украине российскими войсками в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС, оценивается в 14 млрд долларов.
По материалам:
Європейська правда
