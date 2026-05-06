Почти 60% украинцев получили соцпособие в течение зимы и весны

17,8 млн украинцев получили выплату в размере 1000 грн в рамках зимней поддержки
В течение зимне-весеннего периода государственные программы социальной поддержки охватили около 60% граждан Украины.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
«В условиях полномасштабной войны ресурсы государства остаются ограниченными и направляются, прежде всего, на нужды обороны. В то же время правительство продолжает принимать решения в сфере социальной защиты, чтобы поддержать граждан в условиях сложных социальных и экономических вызовов», — заявила Свириденко.

Выплаты в рамках зимней поддержки

17,8 млн. украинцев получили выплату в размере 1000 грн в рамках зимней поддержки. Еще почти 415 тысяч граждан из самых уязвимых категорий получили по 6500 грн помощи.
Более 100 тысяч человек с инвалидностью и одиноких пенсионеров воспользовались поддержкой по программе «пакетов тепла».

Доплаты работникам критической инфраструктуры

Премьер-министр также отметила, что государство поддерживает работников, которые восстанавливали критическую инфраструктуру после российских атак. Речь идет об энергетиках, коммунальщиках, работниках газового сектора и железнодорожниках. В общей сложности примерно 27 тысяч работников получили доплаты в размере 20 тысяч грн в течение самых сложных месяцев прошлого отопительного сезона.
Кроме того, уже этой весной еще почти 12 млн украинцев из уязвимых категорий получили единовременную помощь в размере 1500 грн.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Кабинет Министров продлил реализацию программы «Национальный кешбэк». Программа будет действовать во время военного положения, но не дольше чем до 30 апреля 2028 года. После завершения программы Министерство экономики должно предоставить правительству отчет о результатах ее реализации. Срок подачи — не позднее двух месяцев после завершения проекта.
