Всего 1,5 копейки с гривны: как работает система взыскания долгов в Украине Сегодня 10:03 — Казна и Политика

Должник

В 2025 году исполнительным службам удалось взыскать 29,63 млрд грн долгов — это больше, чем годом ранее. В то же время, общая эффективность системы остается низкой, а с одной гривны долга в прошлом году реально взимали всего 1,5 копейки (в среднем).

Об этом говорится в аналитике Опендатабота

Сколько долгов взимают и как работает система

По данным отчета государственных и частных исполнителей, в прошлом году в работу поступило более 6,3 млн. исполнительных производств на сумму 2,32 трлн грн. Часть из них была новой, другая перешла с предыдущих лет. В целом количество новых дел уменьшилось на 3% по сравнению с 2024 годом.

В течение года завершили 3,03 млн производств. Впрочем, фактическое взыскание произошло лишь примерно в трети случаев. В среднем с каждой гривны долга удается вернуть только 1,5 копейки.

Несмотря на это, общая сумма взысканных средств выросла до 29,63 млрд грн — на 16% больше, чем годом ранее.

Почему статистика выглядит хуже, чем есть на самом деле

Заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко объясняет, что официальные показатели существенно искажают так называемые «мертвые долги», которые фактически невозможно взыскать.

«Часть дел — это те, которые в принципе не могут быть выполнены сейчас: либо из-за действия мораториев, которых сейчас около 25, либо, например, по делам о возмещении вреда, причиненного войной россии. Для кейсов из россии, по моему мнению, вообще должен быть отдельный механизм — например, реестр ущерба, который будет возмещаться в будущем: через репарации или международные компенсационные механизмы. Это не совсем вопрос исполнительного производства в классическом виде», — комментирует Андрей Гайченко.

По его словам, если учитывать только «живые» дела, реальный уровень исполнения составляет около 30−40%.

Государственные vs частные исполнители и новые изменения

Большинство производств — 4,94 млн на 1,84 трлн грн — выполняли государственные исполнители. Частные получили 1,36 млн дел более чем на 471 млрд грн. При этом государственные исполнители закрывают примерно каждое четвертое производство, а частные — каждое пятое.

Если оценивать по суммам, частные исполнители показывают лучший результат: они взыскали 3% заявленных сумм (12,46 млрд грн), тогда как государственные — около 1% (17,17 млрд грн).

В то же время система сталкивается с рядом ограничений. Частный исполнитель Андрей Авторгов указывает на влияние мораториев, несовершенного законодательства и поведения самих должников.

«С начала полномасштабного вторжения государство больше заботилось о проблемах должников, а не взыскателей, вводя все новые и новые запреты и моратории на выполнение. Бессистемный подход к реформе исполнения судебных решений, дальнейшее промедление со сравнением полномочий частных и государственных исполнителей и возложение механизмов принудительного исполнения исключительно на Реестр должников приведет к дальнейшему снижению уровня исполнения судебных решений имущественного характера», — считает Андрей Авторгов.

На этом фоне парламент уже принял закон о цифровизации исполнительного производства. Ожидается, что подключение всех банков к автоматизированной системе позволит ускорить арест счетов, снизить задержки и сократить возможности для злоупотреблений.

В то же время эксперты предостерегают: сама по себе цифровизация не решит системные проблемы и требует комплексных изменений в подходах к исполнению судебных решений.

