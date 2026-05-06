ЕС потребует от Украины налоговую реформу в обмен на «макрофин» с 90 млрд евро

Казна и Политика
Требование провести налоговую реформу и максимально мобилизовать внутренние доходы украинского бюджета будут включены в список условий для получения Украиной следующих траншей макрофинансовой помощи в рамках кредита ЕС на 90 млрд евро, но ее детали и временные рамки еще обсуждаются.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис по завершении заседания Совета ЕС по экономике и финансам 5 мая, передает Европейская правда.

Переговоры продолжаются

Евросоюз зафиксирует проведение в Украине налоговой реформы как одно из условий получения макрофинансовой части кредита ЕС на 90 млрд евро.
«Мы сейчас все еще находимся на очень продвинутых этапах переговоров с украинскими властями относительно условий, лежащих в основе нашей программы макрофинансовой помощи», — заявил Домбровскис.
Учитывая, что переговоры с Украиной все еще идут, чиновник отказался раскрывать их детали — впрочем, сообщил, что налоговая реформа является частью требований ЕС.

Фокус на внутренних доходах

«Мобилизация внутренних доходов — важная часть этих переговоров, как и налоговая реформа, однако точные условия и элементы все еще обсуждаются», — добавил еврокомиссар.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Reuters писал, что Украина должна ввести налог на добавленную стоимость (НДС) на международные посылки до 150 евро для сохранения своего финансирования на 8,1 млрд долларов от Международного валютного фонда. Очередной пересмотр программы запланирован на июнь.
По материалам:
Європейська правда
ЕСЕврокомиссияРеформыБюджет
