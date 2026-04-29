Международный реестр ущерба открыл пять новых категорий подачи заявлений для бизнеса и государства

Можно подавать заявления о возмещении стоимости разрушенного или поврежденного имущества, а также затрат на ремонт или восстановление

С 29 апреля представители бизнеса и государственного сектора получили возможность подавать заявления в Международный реестр ущерба, причиненных агрессией рф против Украины. Речь идет о пяти новых категориях, охватывающих повреждение или уничтожение критической и некритической инфраструктуры, а также потерю или повреждение активов.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

«Запуск этих категорий позволяет системно фиксировать ущерб и формировать полноценную международную доказательную базу, на основании которой будут приниматься решения по компенсациям», — отметила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая.

Подача заявлений через «Дію»

Представление заявлений доступно через веб-портал «Дія» для всех юридических лиц, независимо от их организационно-правовой формы или формы собственности, в том числе для государственных и коммунальных предприятий.

Руководитель также может назначить представителя, который будет уполномочен подавать заявления от имени этого юридического лица, выдав такому представителю Цифровые полномочия через Дію. Представителем может быть любое дееспособное физическое лицо.

Отдельные категории также предусмотрены для Украины, органов государственной власти, государственных учреждений, органов местного самоуправления, общин и муниципалитетов.

Что охватывают новые категории

Как уточняется на сайте RD4U, Международный Реестр ущерба для Украины открыл возможность подачи заявлений о компенсации в первых категориях, касающихся ущерба, причиненного агрессией российской федерации бизнеса и государству Украины:

В категориях B1.1, B1.2, C1.1, C1.2 заявления могут быть поданы о возмещении стоимости разрушенного или поврежденного имущества, а также расходов на ремонт или восстановление (в том числе будущее) поврежденной инфраструктуры или ее функций.

Категория C3.1 включает повреждение, уничтожение или потерю активов, потерю прибыли от таких активов, полную потерю бизнеса или другие прямые затраты, связанные с такими потерями.

Заявления относительно имущества и любых активов, принадлежавших физическому лицу и уничтоженных, поврежденных или потерянных в результате войны, должны подаваться в категориях А.

Заявления, удовлетворяющие установленным требованиям, будут внесены в Реестр и в дальнейшем переданы на рассмотрение будущей Компенсационной комиссии, которая будет определять размер надлежащей компенсации.

Справка Finance.ua:

Реестр ущерба объединяет 44 государства и Европейский Союз;

в декабре 2025 г. была подписана Конвенция о создании Международной компенсационной комиссии. Комиссия будет оценивать поданные в Реестр ущерба заявления и определять размер возмещения;

по состоянию на сегодняшний день в реестр поступило около 150 тыс. заявлений;

Ранее Finance.ua писал, что правительство обновило порядок подачи заявлений в международный Реестр ущерба через портал Дія. Теперь заявления о повреждении или уничтожении жилых объектов, критической инфраструктуры и других объектов могут подавать не только физические лица, но и юридические лица и государственные органы Украины.



