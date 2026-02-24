Украинцы за границей смогут подать в Международный реестр ущерба заявления о моральной компенсации Сегодня 09:15

Несколько миллионов украинских беженцев, вынужденных выехать за границу из-за полномасштабного вторжения российских войск, могут подавать заявления в международный Реестр ущерба. Речь идет о моральном ущербе, который семья или гражданин понесли от вынужденного перемещения. Размеры компенсации для заявлений в этой категории будут определены, когда заработает Компенсационная комиссия.

Об этом сообщила глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, народный депутат Елена Шуляк, передает Укринформ.

Кто может подать заявление

Как отметила Шуляк, по состоянию на декабрь 2025 года, по разным оценкам, в мире было зафиксировано 5,86 млн беженцев из Украины, из них около 5,3 млн — в странах Европы. С 23 февраля 2026 года они могут подавать в международный Реестр ущерба (RD4U) заявления о моральном ущербе от вынужденного перемещения за пределы Украины. Речь идет о категории A1.2, являющейся продолжением ранее открытой категории A1.1 — Вынужденное внутреннее перемещение.

Вынужденно перемещенными за пределы Украины будут считаться лица, которым была предоставлена ​​защита или убежище в другом государстве из-за полномасштабного вторжения российской федерации в Украину.

«Заявления в этой категории касаются непосредственно факта вынужденного перемещения за пределы Украины как формы ущерба, причиненного агрессией. То есть, речь идет исключительно о моральном ущербе. Заявления, связанные с материальными последствиями такого перемещения, в частности, потерей оплачиваемой работы, жилья или другими экономическими потерями, а также депортацией детей и взрослых — подаются в других соответствующих категориях реестра», — пояснила Шуляк.

Какие категории уже открыты

Она добавила, что с учетом новой категории A1.2 в RD4U уже открыли треть всех запланированных. В частности, в реестр уже можно вносить заявления в таких нематериальных категориях как вынужденное внутреннее перемещение, серьезные телесные повреждения, сексуальное насилие, смерть близкого члена семьи, исчезновение без вести близкого члена семьи, пытки, принудительный труд или служба, депортация детей и взрослых и т. д.

Кроме этого, отметила Шуляк, речь идет и о возможности подаваться в категориях материального ущерба, таких как, в частности, повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества, потеря доступа или контроля над недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях и т. д. В ближайшее время будет открыт для подачи ряд других категорий заявлений, в частности, для государства и юридических лиц.

Сколько заявлений уже подано

«Во всех предыдущих категориях украинцы подали уже более 115 тыс. заявлений, и более 30 тыс. уже были рассмотрены и внесены в реестр его советом. Однако можно ожидать, что после открытия новой категории количество заявлений резко возрастет, поскольку речь идет о миллионах граждан, являющихся потенциальными заявителями», — отметила Шуляк.

Размеры компенсаций для таких пострадавших украинцев в скором времени определит специальная комиссия — компенсационная, которая находится в процессе создания. Первые выплаты ожидают после создания специального компенсационного фонда.

Как заявил в Телеграме уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, если граждане после 24 февраля 2022 года были вынуждены покинуть Украину из-за российской агрессии, важно, чтобы этот факт был зафиксирован официально для будущих репараций с рф.

«Сегодня это можно сделать, подав заявление в Международный реестр ущерба для Украины. Это не просто формальность. Это ваш вклад в создание международного механизма репараций и будущего восстановления справедливости. Каждое поданное обращение — это доказательство, которое приближает ответственность государства-агрессора», — отметил омбудсман.

Подать заявку можно онлайн через портал «Дія».

