Украина готовит запуск международной комиссии по выплате компенсаций за ущерб от войны

Готовится запуск компенсационной комиссии, которая будет рассматривать заявления граждан Украины об ущербе, нанесенном россией во время войны. Важно, чтобы в рассмотрение были включены не только события после 2022 года, но и с 2014 года.

Об этом сообщила постоянный представитель президента в Крыму Ольга Куришко в Media Center Ukraine, передает УНН.

Когда заработает комиссия

По словам Куришко, Компенсационную комиссию планируют запустить в 2026 году. Она будет рассматривать заявления, поданные в Реестр ущерба, который функционирует с 2023 года.

В настоящее время идет финализация устава Комиссии под эгидой Совета Европы. Именно эта структура будет принимать решение о размере компенсаций пострадавшим.

Какой ущерб будет учитываться

«Прямо сейчас происходит исторический момент — запуск работы компенсационной комиссии. Важно, чтобы в этой работе были учтены события не только в 2022 году, но и в 2014 году», — отметила Куришко.

Она также подчеркнула необходимость объяснять гражданам, какие именно виды компенсаций могут быть заявлены и как будет происходить этот процесс.

Куришко уточнила, что пострадавшие могут подать информацию в Реестр ущерба независимо от места пребывания, даже если они сейчас живут в третьих странах.

Напомним, глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев ранее заявлял, что ущерб от российской агрессии по состоянию на сегодняшний день составляет 589 млрд долларов.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил , что война россии против Украины ежегодно стоит около одного миллиарда евро. По его словам, Украина может покрыть только половину этой суммы, остальное должно лечь на плечи международного демократического сообщества.

УНН По материалам:

