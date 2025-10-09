0 800 307 555
Изменения в бронировании: ВР разрешила бронировать людей в розыске ТЦК и без военного билета

Казна и Политика
20
ВР приняла закон, которым, в частности, разрешается бронирование предприятиями военнообязанных работников, у которых нет военно-учетных документов, или не уточнили данные или находятся в розыске.
Такой закон об организации трудовых отношений в условиях военного положения был принят во втором чтении 272 голосами народных депутатов.
О чем идет речь

Бронированию подлежат все военнообязанные работники критически важных предприятий, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса, у которых:
  • отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ,
  • или он не состоит на воинском учете,
  • не уточнил персональные данные, а также если такой работник находится в розыске ТЦК.
Сроки бронирования

Продолжительность такого бронирования не должна превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора с таким работником и предоставляется не более одного раза в один календарный год.
Ранее Кабинет Министров расширил возможности сохранения кадрового потенциала предприятий, работающих в зонах боевых действий.
1. Критически важные предприятия, функционирующие на территориях возможных или активных боевых действий, смогут бронировать до 100% военнообязанных работников.
2. Изменение лимита бронирования будет осуществляться через портал «Дія» государственным органом, признавшим предприятие критически важным.
Напомним, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие бронирование от мобилизации, могут выезжать из Украины не только в служебную командировку, но и в отпуск. При наличии соответствующих документов.
По материалам:
Finance.ua
КабминРезерв+
