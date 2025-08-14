Правительство разрешило 100% бронирование работников для прифронтовых предприятий — Finance.ua

Правительство разрешило 100% бронирование работников для прифронтовых предприятий
Кабинет Министров расширил возможности сохранения кадрового потенциала предприятий, работающих в зонах боевых действий.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«Введенные изменения будут способствовать постоянному функционированию прифронтовых предприятий и обеспечат сохранность рабочих мест, а следовательно — непрерывное выполнение предприятиями задач в сфере обороны и жизнеобеспечения регионов», — говорится в сообщении.
Основные изменения
1. Критически важные предприятия, функционирующие на территориях возможных или активных боевых действий, смогут бронировать до 100% военнообязанных работников.
2. Изменение лимита бронирования будет осуществляться через портал «Дія» государственным органом, признавшим предприятие критически важным.
Порядок бронирования остается неизменным:
- предприятие должно быть включено в перечень критически важных;
- заявления и извещения подаются исключительно в электронном виде через портал Дія;
- формирование и передача списков на бронирование осуществляет само предприятие.
Напомним, ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал о шагах для поддержки прифронтовых регионов. По его словам, Кабинет Министров планирует принять ряд решений, направленных на поддержку населения и бизнеса в прифронтовых регионах. Среди них — изменение подходов к бронированию, увеличение компенсаций аграриям, субсидирование стоимости 100 кВт электроэнергии на семью и пр.
Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, забронированные от мобилизации, могут выезжать из Украины не только в служебную командировку, но и в отпуск. При наличии соответствующих документов.
В мае Кабинет Министров принял изменения в порядок бронирования военнообязанных. Новые правила касаются предприятий, имеющих критическое значение для обороны и обеспечения жизнедеятельности во время военного положения.
