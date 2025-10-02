0 800 307 555
Потенциальная сумма ущерба в оборонке составляет около 12,5 млрд грн — Кривонос

Казна и Политика
Потенциальный размер ущерба на закупках и злоупотреблениях в сфере обороны составляет около 12,5 миллиарда гривен — такая сумма фигурирует по уголовным делам, которые расследуют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.
Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос на международной конференции «Движение через сопротивление. Как работает антикоррупционная система», передает Украинская правда.
«Если говорить о размерах ущерба, сейчас только в пределах одного подразделения, которое осуществляет досудебные расследования по закупкам или злоупотреблениям в сфере обороны по направлению Министерства обороны, потенциальный уровень ущерба, то есть то, что расследуется, это около 12,5 миллиардов гривен. Это еще не означает, что они будут установлены, но четко будет в каждом уголовном производстве, мы понимаем, что на данном этапе в текущем портфеле потенциальный размер ущерба такой», — заявил Кривонос.
Он уточнил, что в прошлом году сотрудники НАБУ направили в суд дела с уже установленным размером ущерба — около 400 миллионов гривен.
Украина планирует приобрести американское оружие на сумму 100 млрд долларов, финансируемое Европой, чтобы получить гарантии безопасности от США после мирного соглашения с россией.
Напомним, Украина планирует приобрести американское оружие на сумму 100 млрд долларов, финансируемое Европой, чтобы получить гарантии безопасности от США после мирного соглашения с россией.
