С ноября зарплаты военных под угрозой — в бюджете не хватает 300 млрд грн

До конца года осталось три месяца, но в государственном бюджете 2025 года до сих пор не хватает средств на зарплаты украинским военным — дефицит оценивают в около 300 млрд грн.

Об этом заявила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа в интервью РБК-Украина.

Основная надежда — на переговоры с международными партнерами, чтобы часть денег, выделяемую ЕС, можно было направить на эти нужды.

«Это станет возможным тогда, когда Еврокомиссия окончательно согласует возможность использования 6 млрд евро ERA Loans (проценты от замороженных активов — ред.) на операционные военные нужды», — говорит Пидласа.

По ее словам, Минфин подводит окончательную сумму и готовит проект изменений в бюджет, который планируют представить в первых числах октября.

Журналисты также поинтересовались дедлайном.

«У нас дедлайн не от Еврокомиссии. Наш дедлайн продиктован необходимостью выплат военным с 1 ноября», — отметила чиновница.

На уточняющий вопрос «То есть деньги у нас есть только до 1 ноября?» Пидласа ответила: «После 1 ноября тоже есть, но недостаточно».

Откуда возникла «дыра»

Дополнительный дефицит в бюджете начал скапливаться еще с начала года. Как объясняет Глава бюджетного комитета ВР, главными причинами стали:

нехватка оружия от партнеров — Украине приходилось покупать его за свой счет, расходуя ресурсы, изначально запланированные на денежное довольствие военных;

— Украине приходилось покупать его за свой счет, расходуя ресурсы, изначально запланированные на денежное довольствие военных; необходимость в социальном обеспечении военнослужащих — государство должно было закрывать потребности военнослужащих и их семей.

Еще в июле, когда принимали изменения в бюджет, уже видели, что средств до конца года не хватит. Однако тогда ресурса для покрытия нехватки не было.

«Правительство и так дотянуло доходы до максимума, а дальше было уже невозможно», — признает Пидласа.

Где планируют взять деньги на зарплаты военным

В переговорах с ЕС рассматривают именно использование ERA Loans — процентов от замороженных активов — как оперативный источник для выплат.

«Можно резать бюджет, но невоенные расходы покрываются за счет международных партнеров… социалка финансируется из денег международных партнеров», — отмечает Пидласа.

Поэтому просто перебросить эти деньги на зарплаты военных невозможно.

Переговоры с Еврокомиссией и отдельными странами идут уже несколько месяцев. Представитель парламента отмечает: нужно срочно найти источники на ноябрь-декабрь, иначе выплаты военным придется сокращать или искать другие компромиссные решения в секторе безопасности и обороны.

