С ноября зарплаты военных под угрозой — в бюджете не хватает 300 млрд грн
До конца года осталось три месяца, но в государственном бюджете 2025 года до сих пор не хватает средств на зарплаты украинским военным — дефицит оценивают в около 300 млрд грн.
Об этом заявила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа в интервью РБК-Украина.
Основная надежда — на переговоры с международными партнерами, чтобы часть денег, выделяемую ЕС, можно было направить на эти нужды.
«Это станет возможным тогда, когда Еврокомиссия окончательно согласует возможность использования 6 млрд евро ERA Loans (проценты от замороженных активов — ред.) на операционные военные нужды», — говорит Пидласа.
По ее словам, Минфин подводит окончательную сумму и готовит проект изменений в бюджет, который планируют представить в первых числах октября.
Журналисты также поинтересовались дедлайном.
«У нас дедлайн не от Еврокомиссии. Наш дедлайн продиктован необходимостью выплат военным с 1 ноября», — отметила чиновница.
На уточняющий вопрос «То есть деньги у нас есть только до 1 ноября?» Пидласа ответила: «После 1 ноября тоже есть, но недостаточно».
Откуда возникла «дыра»
Дополнительный дефицит в бюджете начал скапливаться еще с начала года. Как объясняет Глава бюджетного комитета ВР, главными причинами стали:
- нехватка оружия от партнеров — Украине приходилось покупать его за свой счет, расходуя ресурсы, изначально запланированные на денежное довольствие военных;
- необходимость в социальном обеспечении военнослужащих — государство должно было закрывать потребности военнослужащих и их семей.
Еще в июле, когда принимали изменения в бюджет, уже видели, что средств до конца года не хватит. Однако тогда ресурса для покрытия нехватки не было.
«Правительство и так дотянуло доходы до максимума, а дальше было уже невозможно», — признает Пидласа.
Где планируют взять деньги на зарплаты военным
В переговорах с ЕС рассматривают именно использование ERA Loans — процентов от замороженных активов — как оперативный источник для выплат.
«Можно резать бюджет, но невоенные расходы покрываются за счет международных партнеров… социалка финансируется из денег международных партнеров», — отмечает Пидласа.
Поэтому просто перебросить эти деньги на зарплаты военных невозможно.
Переговоры с Еврокомиссией и отдельными странами идут уже несколько месяцев. Представитель парламента отмечает: нужно срочно найти источники на ноябрь-декабрь, иначе выплаты военным придется сокращать или искать другие компромиссные решения в секторе безопасности и обороны.
Поделиться новостью
Также по теме
С ноября зарплаты военных под угрозой — в бюджете не хватает 300 млрд грн
Правительство освободило от пошлины и НДС повторный ввоз комплектующих для производства оружия
Кабмин запустил процесс приватизации «Сенс Банка» и «Укргазбанка»
Потенциальная сумма ущерба в оборонке составляет около 12,5 млрд грн — Кривонос
Война стоит Украине 1 млрд евро ежегодно — президент Литвы
Украина получила 4 млрд евро от ЕС за счет российских активов