Власти пока не предусмотрели рост выплат для военных в бюджете-2026— нардеп Сегодня 17:21 — Казна и Политика

Власти пока не предусмотрели рост выплат для военных в бюджете-2026— нардеп

В госбюджете на 2026 год не предусмотрено повышение зарплат для военнослужащих. В то же время власти уверяют, что имеют искреннее желание увеличить выплаты защитникам Украины.

Об этом в эфире Вечер. Live сообщил народный депутат от партии «Слуга народа» Сергей Демченко.

«Президент выразил желание это сделать, но пока мы ищем возможность это сделать. В этом бюджете (на 2026 год. — Ред.) я не видел, чтобы этот вопрос решался», — отметил Демченко.

Депутат также отказался называть сумму, до которой планируют повысить выплаты военным, чтобы не создавать лишних обещаний, за которые придется отвечать.

Читайте также Гетманцев предлагает ввести военную цензуру всех расходов бюджета

Напомним, министр финансов Сергей Марченко сообщил , что правительство ведет активные переговоры с международными партнерами по привлечению их средств для финансирования сектора безопасности и обороны. Он отметил, что это один из ключевых приоритетов, которые президент поставил перед правительством: найти надежные источники покрытия оборонных расходов в среднесрочной перспективе.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, в Государственном бюджете на следующий год на разнообразные выплаты предусмотрено больше средств, чем на зарплаты военным. По его словам, на денежное довольствие и другие выплаты военнослужащим заложено 1,143 трлн грн. Это на 17,15 млрд грн больше, чем в 2025 году. В то же время, напоминает депутат, в текущем году уже есть дефицит в 300 млрд грн.

Железняк обратил внимание, что на разные социальные программы — марафоны, кешбэки, все виды пакетов — правительство выделяет больше средств, чем на повышение выплат военным. Также в 10 раз, до 4 млрд грн, увеличена программа «Обеспечение стратегических коммуникаций, информационной безопасности, мероприятий по европейской и евроатлантической интеграции».

👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram .

Дзеркало Тижня По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.