В октябре разминировали 370 гектаров украинских сельхозземель по программе компенсации
В Украине в октябре по государственной программе компенсации стоимости разминирования операторы противоминной деятельности очистили 370 га земель сельскохозяйственного назначения.
Об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельском хозяйстве.
По данным министерства, операторы выполнили 5 соглашений по разминированию агроземель. Средняя стоимость разминированной в октябре земли в рамках программы составила 58,8 тыс. грн/га.
В октябре Центр гуманитарного разминирования заключил 14 договоров на очистку сельхозземель.
В общей сложности с момента запуска государственной программы компенсаций ЦГР подписал 96 договоров на разминирование 16,49 тыс. га сельхозземель. Стоимость таких работ составляет 963,3 млн. грн.
Кроме того, в октябре первые юридические лица воспользовались порталом «Дія» для подачи заявки на первичную сертификацию в противоминной деятельности.
Онлайн-сертификация операторов ПМД на портале «Дія» заработала в сентябре этого года.
