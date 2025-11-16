В этом году ГБР разоблачило преступления, ущерб государства от которых составил почти 13 млрд грн Сегодня 09:15 — Казна и Политика

В этом году ГБР разоблачило преступления, ущерб государства от которых составил почти 13 млрд грн

В течение января — октября 2025 года работники ГБР задокументировали преступления, из-за которых государство понесло убытки на 12 млрд 793 млн грн. Сумма выявленных взяток, полученных фигурантами уголовных производств, превысила 44 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

С целью возмещения причиненного ущерба следователям наложен арест на имущество подозреваемых и обвиняемых на 1 млрд 850 млн грн.

Благодаря ГБР в государственный бюджет уже возвращено более 2 млрд. 532 млн грн.

«Государственное бюро расследований продолжает системную работу по противодействию преступлениям, которые наносят ущерб государственному бюджету, экономической безопасности и обороноспособности страны», — говорится в сообщении.

Среди последних примеров эффективной работы ГБР упоминает о взыскании в доход государства активов экс-министра МВД Захарченко более чем на 400 млн гривен.

Также по материалам ГБР суд признал необоснованными активы семьи бывшего руководителя районного ТЦК и СП Харькова, по инициативе ГБР в управление государству передано более 100 млн грн, изъятых у организаторов сделок с закупкой техники для ВСУ

По материалам ГБР, суд арестовал 1,5 млрд грн бывшего нардепа, эти средства переданы в АРМА, говорится в сообщении.

