В этом году ГБР разоблачило преступления, ущерб государства от которых составил почти 13 млрд грн
В течение января — октября 2025 года работники ГБР задокументировали преступления, из-за которых государство понесло убытки на 12 млрд 793 млн грн. Сумма выявленных взяток, полученных фигурантами уголовных производств, превысила 44 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
Читайте также
С целью возмещения причиненного ущерба следователям наложен арест на имущество подозреваемых и обвиняемых на 1 млрд 850 млн грн.
Благодаря ГБР в государственный бюджет уже возвращено более 2 млрд. 532 млн грн.
«Государственное бюро расследований продолжает системную работу по противодействию преступлениям, которые наносят ущерб государственному бюджету, экономической безопасности и обороноспособности страны», — говорится в сообщении.
Среди последних примеров эффективной работы ГБР упоминает о взыскании в доход государства активов экс-министра МВД Захарченко более чем на 400 млн гривен.
Читайте также
Также по материалам ГБР суд признал необоснованными активы семьи бывшего руководителя районного ТЦК и СП Харькова, по инициативе ГБР в управление государству передано более 100 млн грн, изъятых у организаторов сделок с закупкой техники для ВСУ
По материалам ГБР, суд арестовал 1,5 млрд грн бывшего нардепа, эти средства переданы в АРМА, говорится в сообщении.
Поделиться новостью
Также по теме
В этом году ГБР разоблачило преступления, ущерб государства от которых составил почти 13 млрд грн
Сколько средств потратили на восстановление Украины с начала большой войны
В октябре разминировали 370 гектаров украинских сельхозземель по программе компенсации
«Зимняя поддержка»: украинцы подали миллион заявок в день старта программы
В «Дії» официально заработала программа «Зимняя поддержка»
Гетманцев ответил, повысят ли налоги в 2026 году