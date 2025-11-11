Наблюдательный совет «Энергоатома» инициирует независимую проверку после обвинений в коррупции Сегодня 10:33 — Фондовый рынок

Наблюдательный совет «Энергоатома» инициирует независимую проверку после обвинений в коррупции

Наблюдательный совет акционерного общества «НАЭК «Энергоатом» относится с максимальной серьезностью к недавним обвинениям в коррупции, связанным с работниками предприятия, и инициирует независимую проверку.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Совет созовет специальное заседание, чтобы всесторонне оценить ситуацию и определить соответствующие действия. Это будет включать:

инициирование независимой проверки соответствующих операций;

комплексную оценку внутренних процедур и систем контроля компании.

«Наблюдательный совет предан принципам полной прозрачности, подотчетности, высочайших стандартов добропорядочности в рамках организации и сотрудничества с органами власти», — говорится в сообщении компании.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура в понедельник, 10 ноября, провели масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. По данным следствия, участники преступной организации выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, «Энергоатом».

Основным направлением деятельности организации было систематическое извлечение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

Функция легализации незаконно полученных средств от контрагентов «Энергоатома» возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. В общей сложности через «отмывание» прошло около 100 млн дол. США.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.