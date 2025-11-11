0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Наблюдательный совет «Энергоатома» инициирует независимую проверку после обвинений в коррупции

Фондовый рынок
50
Наблюдательный совет «Энергоатома» инициирует независимую проверку после обвинений в коррупции
Наблюдательный совет «Энергоатома» инициирует независимую проверку после обвинений в коррупции
Наблюдательный совет акционерного общества «НАЭК «Энергоатом» относится с максимальной серьезностью к недавним обвинениям в коррупции, связанным с работниками предприятия, и инициирует независимую проверку.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Совет созовет специальное заседание, чтобы всесторонне оценить ситуацию и определить соответствующие действия. Это будет включать:
  • инициирование независимой проверки соответствующих операций;
  • комплексную оценку внутренних процедур и систем контроля компании.
«Наблюдательный совет предан принципам полной прозрачности, подотчетности, высочайших стандартов добропорядочности в рамках организации и сотрудничества с органами власти», — говорится в сообщении компании.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура в понедельник, 10 ноября, провели масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. По данным следствия, участники преступной организации выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, «Энергоатом».
Основным направлением деятельности организации было систематическое извлечение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.
Функция легализации незаконно полученных средств от контрагентов «Энергоатома» возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. В общей сложности через «отмывание» прошло около 100 млн дол. США.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems