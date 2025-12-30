0 800 307 555
АМКУ оштрафовал на 19,84 млн гривен производителя и поставщика масла для ВСУ

Антимонопольный комитет оштрафовал производителя и поставщика сладкосливочного масла для ВСУ, которое содержало немолочные жиры и не отвечало требованиям ГСТУ, на 19,84 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что 26 декабря Комитет признал действия производителя (ООО «Ива-Арт») и поставщика (ООО «Асикс Групп») масла сладкосливочного нарушением закона о защите от недобросовестной конкуренции. Нарушение заключалось в распространении ложных сведений о названии, составе, потребительских свойствах и соответствии масла ГСТУ.
Дело было начато по заявлению ГП «Государственный оператор тыла», которое по госконтракту приобрело у «Асикс Групп», в частности, масло сладкосливочное для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины.
Часть поставленной продукции, которая маркировалась как сладкосливочное масло с долей жира 72,5%, было изготовлено ООО «Ива-Арт», другая, с долей жира 73,5%, — неизвестным производителем.
Николаевская региональная государственная лаборатория Госпродпотребслужбы провела лабораторные испытания образцов продукции, отобранных в воинских частях. По результатам исследований было установлено наличие в продукции немолочных жиров.
«Указанное делает невозможным отнесение этой продукции к категории пищевого продукта „сливочное масло“», — заявили в АМКУ.
По материалам:
Finance.ua
